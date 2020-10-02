Жители СОТ «Виктория» вновь сообщают о медведях, гуляющих вблизи дач

На территории у СОТ «Виктория» в Сургуте сегодня, второго октября, был замечен медведь. Об этом сообщает местная ЕДДС.

«Управление по делам ГО и ЧС рекомендует жителям соблюдать осторожность при нахождении в лесу и в районе дачных кооперативов. В случае обнаружения медведей необходимо сообщать об этом единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону 112», – сообщает пресс-служба местного ЕДДС.

Напомним, что ранее жильцы этих дач уже сообщали о подобном инциденте. Также в сентябре медведя заметили у СОТ «Берендей».

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