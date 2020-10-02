В Сургуте ликвидировали остановку на 50 лет ВЛКСМ. Вскоре на ее месте будет новый павильон

Еще одну старую остановку в Сургуте ликвидировали – на этот раз под раздачу попал павильон «50 лет ВЛКСМ».

Как сообщают представители управления массовых коммуникаций городской администрации, установку пришлось убрать по предписанию суда. Вскоре на этом месте появится новый, красивый и, самое главное, удобный павильон: место уже расчистили и оно готово для проведения работ.

Напомним, что в этом году в Сургуте по плану должны установить 49 остановок, две из которых будут теплыми. Однако в этом году пришлось ремонтировать и новые – они подверглись нападению вандалов.