Выборы директора департамента физкультуры и спорта Югры пройдут в октябре

Очередная смена караула в окружном департаменте физической культуры и спорта: правительство Югры анонсировало конкурс на замещение должности директора департамента.

Напомним, что сейчас выборы руководителей департаментов происходят в несколько этапов: сначала объявляется конкурс, на него заявляются претенденты с программами по развитию отрасли, которую они хотят возглавить. Потом — этапы тестирования, голосования общественности и теледебаты. В финале самые сильные претенденты встретятся с губернатором Югры Натальей Комаровой, которая сделает окончательный выбор.

Новый директор департамента станет уже пятым за последние десять лет: последним вопросами спорта в округе ведал Сергей Артамонов, который сообщил о своем увольнении после инаугурации Натальи Комаровой. Чиновник запомнился тем, что практически сразу после назначения успешно урегулировал конфликт между спортивной общественностью Сургута и руководителем городского управления физкультуры и спорта Шамилем Лукмановым — как сообщал siapress.ru, в результате чиновник был отправлен в отставку.