Комиссионная проверка готовности сургутских дорожников к зиме прошла успешно

Сургуту в ближайшее время обещают первый снег — о готовности подрядных организаций, которые будут следить за состоянием городских дорог во время зимы рассказали чиновники администрации. Так, с 20 по 30 сентября с каждой компанией работала комиссия, в составе которой находились представители городского отдела ГИБДД, окружного управления Гостехнадзора, департамента городского хозяйства и прямого заказчика работ — дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса.

По словам начальника дорожно-транспортного управления администрации Сургута Алексея Кононенко, в ходе проверки выявлялись незначительные недочеты, которые были устранены: сейчас к работе готовы все четыре подрядных организации — соответствующие акты подписаны, ждем первых снегопадов.

Напомним, что приступить к работе дорожники должны с 16 октября — они будут действовать до 15 апреля следующего года. В обязанности входит, в первую очередь, уборка снега. «По нормативу, снег должен убираться с дорог не позднее шести часов после выпадения осадков, — напоминает Кононенко, — но у нас снегопады могут продолжаться несколько дней, не переставая — на протяжении всего периода выпадания снега подрядные организации должны выполнять уборку». Планируется, что ежедневно в смену на улицы будут выходить от 80 до 130 единиц техники, включая снегоуборочные машины и самосвалы для вывоза снега.

Еще одно направление работы — обработка поверхностей: по словам Алексея Кононенко, скользко этой зимой быть не должно — дороги будут обрабатывать пескосоляной смесью, а мостовые сооружения — специальным противогололедным материалом.