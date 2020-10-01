Дорогу на улице Никольской в Сургуте открыли после ремонта

Движение по сургутской улице Никольской сегодня возобновилось в полном объеме: ремонт канализационного коллектора, который стал причиной перекрытий, накануне завершили.

Об этом сообщил заместитель директора департамента городского хозяйства Константин Карпеткин, который отметил, однако, что иногда движение по-прежнему придется перекрывать — чтобы окончательно завершить работы в самом коллекторе.

Напомним, что ремонту подвергся объект, в трубах которого обнаружились трещины. Расположенные непосредственно под дорожным полотном улицы Никольской, трубы сквозь открывшиеся щели начали активно засасывать песок и грунт, в результате чего полотно начало проседать. Трещины заделали, а изнутри трубы должны были дополнительно изолировать полиэтиленом. Поставщик материала подвел — поставил его не вовремя. С этим и связана необходимость в дополнительном времени на завершение работы.

Аналогичную работу, кстати, планируют провести в соседнем коллекторе в районе магазина «Ярославна». Ранее, кстати, предполагалось, что работы на обоих участках должны завершиться одновременно — в начале октября: об этом siapress.ru сообщал в сентябре. Тем не менее, перекрытие дороги у «Ярославны» все-таки будет происходить уже в этом месяце — но представители Сургутского горводоканала, занимающиеся ремонтом коллекторов обещают, что это ненадолго: специалисты уже знают, что делать, и уверены, что ремонт много времени не займет. Работы на Никольской, напомним, заняли два месяца.