Открытие концертного сезона Сургутской филармонии покажут по ТВ

Очередной — уже 18-й по счету концертный сезон Сургутской филармонии все-таки откроется — несмотря на все ограничения, связанные с пандемией коронавируса, посмотреть первое представление нового сезона смогут посмотреть все югорчане — он будет транслироваться по ТВ уже сегодня, в Международный день музыки, в 20.30.

«Мы приняли решение впервые открыть концертный сезон в формате телевизионной версии, — говорят в пресс-службе филармонии. — Первый концерт нового сезона будет показан в эфире телерадиокомпании «СургутИнформ-ТВ».

В рамках этого концерта выступят профессиональные коллективы филармонии, в том числе симфонический оркестр, камерный оркестр русских народных инструментов «Былина», квартет «Перфекто», дуэт баянистов Рената Валиева и Петра Мазурика. Солировать будут лауреат всероссийских и международных конкурсов Венера Батыршина, лауреат всероссийских конкурсов; артистка хоровой капеллы «Светилен» Светлана Люпп и новичок симфонического оркестра арфистка Екатерина Ткаченко.

Несмотря на неопределенность, связанную с не прекращающимся распространением COVID-19, в филармонии строят грандиозные планы на новый сезон: предполагается проведение традиционных фестивалей «Зеленый шум» и «60 параллель», выступления Екатерины Мечетиной. Даниила Крамера, Константина Емельянова, мастер-классы именитых преподавателей, концерты участников программы «Новые имена» и многие другие.

Главное — чтобы были наконец сняты ограничения, подчеркивают в филармонии: полноценные концерты возможны только со зрителями в зале.