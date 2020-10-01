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​Убил за пролитый компот: сургутянин жестоко расправился с приятелем

В сургутском селе совершено жестокое убийство из-за пролитого компота

​Убил за пролитый компот: сургутянин жестоко расправился с приятелем
Фото: pixabay.com

В Сургутском районе задержан 41-летний местный житель, которого подозревают в убийстве 53-летнего односельчанина. Мужчины поссорились во время застолья из-за пролитого компота. Убийца нанес жертве несколько ударов ножом.

Преступление совершено в ночь на 28 сентября. «По версии следствия, во время распития алкогольных напитков между подозреваемым и его 53-летним односельчанином произошел конфликт из-за того, что последний пролил компот. На фоне алкогольного опьянения оппонентов конфликт перерос в драку, в ходе которой злоумышленник взял со стола кухонный нож и нанес им не менее шести ударов в область шеи и других частей тела потерпевшего, от которых тот скончался на месте происшествия», – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Расследование уголовного дела об убийстве продолжается. Подозреваемый заключен под стражу.

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Сегодня в 10:22, просмотров: 497, комментариев: 0
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