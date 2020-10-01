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​Незакатанный двор: жители нескольких сургутских многоэтажек рискуют остаться без оплаченного благоустройства

В Сургуте недобросовестный подрядчик срывает кампанию по ремонту дворов

​Незакатанный двор: жители нескольких сургутских многоэтажек рискуют остаться без оплаченного благоустройства
Фото предоставлено администрацией Сургута

В Сургуте остается неразрешенной проблема жильцов многоквартирных домов №№ 1, 3, 5, 7 на улице Декабристов. Программу благоустройства дворов там срывает недобросовестный подрядчик. За ситуацией следят городские власти. Накануне там побывала очередная инспекция.

«На сегодняшний день здесь кошмар», – оценил ремонт двора заместитель главы города Николай Кривцов. Он дал рекомендацию руководителю УК ДЕЗ ЦЖР в ближайшее время сменить подрядчика, чтобы до первого снега выполнить максимально возможный объем работ. «Если мы не приступим немедленно, то, конечно, мы уйдем в нарушение температурного режима. Тогда надо будет принимать другой асфальтобетон, который дороже. Технически это будет возможно, но более затратно», – объяснил чиновник.

Руководитель управляющей компании Андрей Шемит, в свою очередь, выразил сомнение, что организация, у которой в этом сезоне найдутся время и силы доделать чужую работу, найдется. Он заверил, что уже 1 октября на объекте появятся рабочие и техника. Подрядчику на завершение ремонта дали две недели, но, так как договор уже завершен, компании, не справившейся с обязательствами, придется платить штрафы за каждый день простоя.

В этом году в Сургуте по программе благоустройства дворов должны были отремонтировать 17 объектов. На это из городского бюджета выделено 85 миллионов рублей. Неделю назад сообщалось о завершенном ремонте в четырех дворах.


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Сегодня в 10:08, просмотров: 494, комментариев: 0
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