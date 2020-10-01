Аэропорт Сургута не принимает самолеты из-за густого тумана

Крупнейший аэропорт Югры утром в четверг, 1 октября, не принимает самолеты из-за густого тумана.

По данным онлайн-табло авиагавани Сургута, на прилет задержаны два рейса из столичных Внуково и Шереметьево. Чистого неба они отправились дожидаться на запасной аэродром в Нижневартовск. Вылета ждут пассажиры рейсов, которые ранним утром должны были отправиться в Москву и Уфу.

К полудню аэропорт должен вернутся к привычному режиму работы. Лайнеры, задержанные на прилет, приземлятся в Сургуте до 10.00, на вылет – отправятся в пункт назначения до 11.20.

Стоит отметить, что Ханты-Мансийский УГМС публиковал предупреждение о туманах на 30 сентября, на 1 октября предупреждений о неблагоприятных погодных явлениях нет.