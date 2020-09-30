Состояние дороги в поселке Горный Сургутского района оценил председатель районной дума Анатолий Сименяк

28 сентября председатель районной Думы Анатолий Сименяк посетил Горный. Вот как он охарактеризовал состояние дороги: «Вчера, сам того не ожидая, поучаствовал в гонках по бездорожью. Препятствие в виде ям и выбоин, грязевое месиво, бездонные лужи, брызги из-под колес во все стороны. К счастью, домкрат, лопата и грубая сила не понадобилась ни одному из участников нашего заезда. Делюсь координатами, где можно получить такой заряд адреналина – это последние десятки километров на пути в Горный. Но если серьезно, не до шуток».

Горный отделяет от райцентра порядка 250 километров. Последние 40 километров пути - это грунтовая дорога, которую то и дело размывает. Что не доделывают распутица и дожди, довершают движение тяжелогрузов. В межсезонье и непогоду Горный оказывается практически отрезанным от большой земли. Проезд экстренных служб (скорой помощи, пожарных, полиции), доставка продуктов становится невозможной.

Год назад Анатолий Сименяк обозначил необходимость ремонта и круглогодичного содержания дороги. Намерение частично удалось претворить в жизнь. В этом году из районного бюджета депутаты выделили порядка 2,5 миллионов рублей на частичный ремонт дороги. С 19 по 37 километр отсыпаны щебнем проблемные зоны.

Председатель районной Думы отметил, что работа еще осталась. Описанные им выше «острые» ощущения от езды касались первых 19 километров полотна от федеральной трассы, которые не ремонтировали. На этом участке дороге также надо сравнять ямы с грунтовым покрытием. Иначе до обновленной части можно и не доехать. Весной районная Дума совместно с администрацией обследуют дорогу и определят необходимый объем работ. Вопрос стоит на контроле Анатолия Сименяка.