28 сентября председатель районной думы Анатолий Сименяк посетил Горный. «О судьбе поселка мы говорим давно, так как перспектив для развития у населенного пункта нет. На комплексное переселение согласны не все жители, поэтому мы продолжаем обеспечивать там условия проживания для 40 жителей» - рассказал районный парламентарий.

К сожалению, похвалиться Горному особо нечем. С каждым годом поселок увядает, все больше домов остается без хозяев, дворы зарастают кустарниками и сорняками. Звонкую тишину нарушает только пение птиц и лаянье собак. До недавних пор звучало и радио. Но летом молния ударила в шпиль так, что загорелось и, понятное дело, вышло из строя оборудование. Сейчас Анатолий Сименяк решает, как быстрее вернуть людям вещание.

На все село - 1 административное здание. В одном крыле располагается фельдшерско-акушерский пункт, а в другом – многофункциональное помещение. В зависимости от ситуации оно превращается в почту, магазин, местный клуб, а бывает и в избирательный участок. «Чисто, светло и тепло, но пусто. Будет хорошо, если в помещении появится дополнительная мебель. Проговорю этот момент с новым главой Сытомино Ольгой Звягиной на ближайшей встрече», – высказал предложение Анатолий Сименяк.

Соседствующий ФАП в этом году отапливаться будет по-новому. Раньше здание грели электрокотлы. Периодически они выходили из строя, а пока ремонтная бригада преодолевала неблизкий путь из Лянтора, помещение уже остывало. Поэтому Лянторская городская больница, к которой относится ФАП, решила отапливать помещение электрическими настенными обогревателями – так надежнее. Их теплоотдачу объективно можно будет оценить зимой. До наступления холодов на территории ФАПа намечается еще и установка нового отдельно стоящего туалета. Старый «приказал долго жить» и жители даже не рискуют туда заходить. Этот вопрос первичных потребностей на контроле у районной Думы.

Жители сетуют и на отсутствие стационарного магазина. Да что там говорить, даже выездной торговли уже нет. Раньше по заявкам жителей пару раз в квартал Сытоминское сельпо доставляло продукты питания. В холода – по зимнику, в остальное время по маршруту Сытомино –Лянтор – Горный, а это порядка 10-12 часов в обе стороны. Затраты на бензин возмещала администрация Сытомино. Но «магазин на колесах» сломался и теперь жители заказывают продукты своими силами. Учитывая, что в основном там живут пенсионеры и далеко не у всех есть машины, председатель районной Думы работает над возобновлением выездной торговли хотя бы в зимнее время, когда путь по зимнику от Сытомино занимает час.

Скудная социальная инфраструктура сполна компенсируется завораживающей красотой природы и радушием жителей. Сейчас в поселке проживают 40 человек. Подавляющее большинство из них пенсионеры, которые и душой, и домашним хозяйством прикипели к родной земле, свою судьбу неразрывно связывают с Горным.

Надежда Дмитриевна Агеева, староста поселения, живет здесь уже 50 лет. С председателем районной Думы Анатолием Сименяком она знакома давно и постоянно поддерживает с ним связь. Ведь он – депутат горновцев.

«Вместе с мужем Борисом Владимировичем она всегда гостеприимно встречает меня, проводит экскурсию по своим владениям и удивляет богатством урожая. Представляю, сколько времени и труда вложено в плодородие земли. Буйное цветение алых георгин, сладкая вишня на кустах, горы сочной моркови. Все грядки «причесаны», ни травинки лишней. А в глазах - воодушевление и гордость за плоды своего труда.

У каждого человека есть свое место. Агеевы его точно нашли. Они не мыслят жизни без своей фазенды. Мне вполне понятна позиция людей, которые не хотят переселяться с родной обжитой земли. Поэтому будем обеспечивать их всеми необходимыми условиями. Даже если в селе останется один житель», - поделился впечатлением от встречи Анатолий Сименяк.