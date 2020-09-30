16+
Логотип Сиапресс
USD  78,7847   EUR  92,4302  

Новости

Больше новостей
Достоин ли Алексей Навальный Нобелевской премии?
Комментировать
0
Достоин ли Владимир Путин Нобелевской премии?
Комментировать
1
Как, по-вашему, должен осуществляться подвоз детей с дач в школы?

Рейсовыми автобусами 42.1%

Спецтранспортом для детей 35.2%

Свой вариант (в комментариях) 20.1%

Не знаю 2.6%

Всего голосов: 349

Комментировать
3
В Сургуте везде ставят новые заборы. Нужны ли они в таком количестве?

Нужны 50.9%

Нужны, но в меньшем количестве 13.2%

Не нужны 32.7%

Не знаю 3.2%

Всего голосов: 342

Комментировать
0
Больше опросов

​Анатолий Сименяк: «Будем обеспечивать Горный всем необходимым, даже если останется 1 житель»

Председатель районной думы Анатолий Сименяк посетил Горный

​Анатолий Сименяк: «Будем обеспечивать Горный всем необходимым, даже если останется 1 житель»

28 сентября председатель районной думы Анатолий Сименяк посетил Горный. «О судьбе поселка мы говорим давно, так как перспектив для развития у населенного пункта нет. На комплексное переселение согласны не все жители, поэтому мы продолжаем обеспечивать там условия проживания для 40 жителей» - рассказал районный парламентарий.

К сожалению, похвалиться Горному особо нечем. С каждым годом поселок увядает, все больше домов остается без хозяев, дворы зарастают кустарниками и сорняками. Звонкую тишину нарушает только пение птиц и лаянье собак. До недавних пор звучало и радио. Но летом молния ударила в шпиль так, что загорелось и, понятное дело, вышло из строя оборудование. Сейчас Анатолий Сименяк решает, как быстрее вернуть людям вещание.

На все село - 1 административное здание. В одном крыле располагается фельдшерско-акушерский пункт, а в другом – многофункциональное помещение. В зависимости от ситуации оно превращается в почту, магазин, местный клуб, а бывает и в избирательный участок. «Чисто, светло и тепло, но пусто. Будет хорошо, если в помещении появится дополнительная мебель. Проговорю этот момент с новым главой Сытомино Ольгой Звягиной на ближайшей встрече», – высказал предложение Анатолий Сименяк.

Соседствующий ФАП в этом году отапливаться будет по-новому. Раньше здание грели электрокотлы. Периодически они выходили из строя, а пока ремонтная бригада преодолевала неблизкий путь из Лянтора, помещение уже остывало. Поэтому Лянторская городская больница, к которой относится ФАП, решила отапливать помещение электрическими настенными обогревателями – так надежнее. Их теплоотдачу объективно можно будет оценить зимой. До наступления холодов на территории ФАПа намечается еще и установка нового отдельно стоящего туалета. Старый «приказал долго жить» и жители даже не рискуют туда заходить. Этот вопрос первичных потребностей на контроле у районной Думы.

Жители сетуют и на отсутствие стационарного магазина. Да что там говорить, даже выездной торговли уже нет. Раньше по заявкам жителей пару раз в квартал Сытоминское сельпо доставляло продукты питания. В холода – по зимнику, в остальное время по маршруту Сытомино –Лянтор – Горный, а это порядка 10-12 часов в обе стороны. Затраты на бензин возмещала администрация Сытомино. Но «магазин на колесах» сломался и теперь жители заказывают продукты своими силами. Учитывая, что в основном там живут пенсионеры и далеко не у всех есть машины, председатель районной Думы работает над возобновлением выездной торговли хотя бы в зимнее время, когда путь по зимнику от Сытомино занимает час.

Скудная социальная инфраструктура сполна компенсируется завораживающей красотой природы и радушием жителей. Сейчас в поселке проживают 40 человек. Подавляющее большинство из них пенсионеры, которые и душой, и домашним хозяйством прикипели к родной земле, свою судьбу неразрывно связывают с Горным.

Надежда Дмитриевна Агеева, староста поселения, живет здесь уже 50 лет. С председателем районной Думы Анатолием Сименяком она знакома давно и постоянно поддерживает с ним связь. Ведь он – депутат горновцев.

«Вместе с мужем Борисом Владимировичем она всегда гостеприимно встречает меня, проводит экскурсию по своим владениям и удивляет богатством урожая. Представляю, сколько времени и труда вложено в плодородие земли. Буйное цветение алых георгин, сладкая вишня на кустах, горы сочной моркови. Все грядки «причесаны», ни травинки лишней. А в глазах - воодушевление и гордость за плоды своего труда.

У каждого человека есть свое место. Агеевы его точно нашли. Они не мыслят жизни без своей фазенды. Мне вполне понятна позиция людей, которые не хотят переселяться с родной обжитой земли. Поэтому будем обеспечивать их всеми необходимыми условиями. Даже если в селе останется один житель», - поделился впечатлением от встречи Анатолий Сименяк.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 18:20, просмотров: 163, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Окружное УМВД временно возглавил бывший ключевой силовик из Сургута 7265
  2. ​Не совершайте ошибку 1097
  3. ​Жердев должен не извиняться за чиновников, а бить их 958
  4. ​Зима близко. Дина Кузьмина, замглавы Сургутского района // ONLINE 935
  5. ​Даже в Москве на некоторое время останавливали стройки, но у нас такого не было 884
  6. ​Фальстарт? Генерала Романицу снова отправили на пенсию раньше времени 824
  7. ​В Югре в очередной раз срываются сроки сдачи важного медицинского объекта 804
  8. Число умерших от коронавируса югорчан достигло 187 784
  9. У 141 югорчанина накануне подтвердился коронавирус 783
  10. У двух сургутских предпринимателей изъяли более 12 тонн «паленого» алкоголя 777
  1. ​Пора взяться за промзоны: Наталья Комарова в прямом эфире обратилась к сургутским властям 15289
  2. ​Из ЛИУ-17 в Сургуте сбежал грабитель 12459
  3. ​Школьников сургутской гимназии №2 использовали вместо гардеробщиц 9281
  4. ​Окружное УМВД временно возглавил бывший ключевой силовик из Сургута 7265
  5. ​В Сургуте силовики выломали дверь не той квартиры, узнали, кого обидели, и вернулись с цветами 7223
  6. ​Тюменская область не будет финансировать строительство второго моста через Обь 5768
  7. ​Из-за вартовчанина, нарушившего ПДД, в автоаварии пострадали три человека 5628
  8. Афиша Сургута на выходные 26-27 сентября 5271
  9. Будет жарко! В Сургуте батареи в двух крупных микрорайонах нагреют до максимальной температуры 5136
  10. ​Беременная сургутянка смогла восстановиться на работе и получить декретные только после вмешательства силовиков 5064
  1. Владимира Зятькова, погибшего на реке Черная, похоронили в Ишиме 646009
  2. Жителя Сургута оштрафовали на 30 тысяч за картинки с Летающим Макаронным Монстром 270343
  3. ​Кто такой Зятек? 61393
  4. Аферист обманом оформил на сургутянку кредит 53939
  5. ​В Сургуте погиб последний «классический» вор в законе Владимир Зятьков 32245
  6. ​Четверо погибли, четверо госпитализированы: в Сургуте крупное ЧП на реке 32227
  7. Слишком много истории?.. 24384
  8. Десять сургутских спортсменов стали мастерами спорта 24331
  9. ​Почему глава Сургутнефтегаза Богданов не праздновал День нефтяника с министрами и губернатором Комаровой 23880
  10. Югорчане возмущены праздником, который устроили родители больной СМА Ульяны Александровой 20457

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика