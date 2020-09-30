16+
Логотип Сиапресс
USD  78,7847   EUR  92,4302  

Новости

Больше новостей
Достоин ли Алексей Навальный Нобелевской премии?
Комментировать
0
Достоин ли Владимир Путин Нобелевской премии?
Комментировать
1
Как, по-вашему, должен осуществляться подвоз детей с дач в школы?

Рейсовыми автобусами 42.1%

Спецтранспортом для детей 35.2%

Свой вариант (в комментариях) 20.1%

Не знаю 2.6%

Всего голосов: 349

Комментировать
3
В Сургуте везде ставят новые заборы. Нужны ли они в таком количестве?

Нужны 50.9%

Нужны, но в меньшем количестве 13.2%

Не нужны 32.7%

Не знаю 3.2%

Всего голосов: 342

Комментировать
0
Больше опросов

​Обочечникам не дадут попылить: на въезд в Сургут из Белого Яра строят дополнительную полосу

Тюменский тракт расширят на въезде в Сургут из Белого Яра

​Обочечникам не дадут попылить: на въезд в Сургут из Белого Яра строят дополнительную полосу
Фото: vk.com/vadim.shuvalov

На Тюменском тракте к 20 октября планируют завершить обустройство дополнительной полосы движения на съезде в Сургут со стороны Белого Яра. Ремонт трассы позволит разгрузить магистраль, на которой регулярно образуются серьезные заторы.

«Эта дополнительная полоса рассчитана только на правый поворот, который сегодня не соответствует нормативным требованиям. Будет построена полноценная правоповоротная полоса, тем самым мы прекратим практику движения машин по обочине», – объяснил начальник дорожно-транспортного управления администрации Сургута Алексей Кононенко.

Работы на участке площадью 5,5 тысячи «квадратов» выделено почти 33 миллиона рублей.

Ранее глава города Вадим Шувалов признался, что этого участка не было в планах дорожников. «Однако летом нам удалось за счёт экономии в бюджете найти дополнительные 200 миллионов рублей, которые позволят «довести до ума» в том числе и поворот на Белый Яр. Несмотря на поздний старт работ, подрядчик должен успеть завершить их к концу октября», – рассказал градоначальник в соцсетях.

В комментариях к посту Вадима Шувалова горожане попросили огородить эту полосу бордюром. «Хорошо бы эту полосу отгородить бордюром, как это делают в цивилизованных странах, а иначе найдутся «умники», которые по правой полосе будут обгонять колонну и вклиниваться перед перекрестком, создавая при этом опасные ситуации», – написал один из подписчиков главы города.

Всего в этом году на ремонт и строительство дорог в Сургуте выделено 1,5 миллиарда рублей.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 12:31, просмотров: 352, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Окружное УМВД временно возглавил бывший ключевой силовик из Сургута 6599
  2. ​Вчера ушла из жизни удивительная женщина. Журналист и медсестра Виктория Швецова 1491
  3. В Нижневартовске задержали местного жителя, который призывал к терроризму через Телеграм 1254
  4. ​Если снова будет карантин, то Сургут это переживет, а бизнес – нет 1053
  5. ​Ценам на новостройки прогнозируют взлёт 1051
  6. ​Не совершайте ошибку 927
  7. ​В природном заказнике «Лебяжье» навели порядок 911
  8. ​Тюменские школьники прошли «Уроки цифры» 897
  9. ​Жердев должен не извиняться за чиновников, а бить их 824
  10. ​Даже в Москве на некоторое время останавливали стройки, но у нас такого не было 778
  1. ​Пора взяться за промзоны: Наталья Комарова в прямом эфире обратилась к сургутским властям 15240
  2. ​Из ЛИУ-17 в Сургуте сбежал грабитель 12443
  3. ​Школьников сургутской гимназии №2 использовали вместо гардеробщиц 9253
  4. ​В Сургуте силовики выломали дверь не той квартиры, узнали, кого обидели, и вернулись с цветами 7195
  5. ​Окружное УМВД временно возглавил бывший ключевой силовик из Сургута 6599
  6. ​Тюменская область не будет финансировать строительство второго моста через Обь 5706
  7. ​Из-за вартовчанина, нарушившего ПДД, в автоаварии пострадали три человека 5406
  8. Афиша Сургута на выходные 26-27 сентября 5240
  9. Будет жарко! В Сургуте батареи в двух крупных микрорайонах нагреют до максимальной температуры 5121
  10. ​Беременная сургутянка смогла восстановиться на работе и получить декретные только после вмешательства силовиков 5045
  1. Владимира Зятькова, погибшего на реке Черная, похоронили в Ишиме 645970
  2. Жителя Сургута оштрафовали на 30 тысяч за картинки с Летающим Макаронным Монстром 270338
  3. ​Кто такой Зятек? 61320
  4. Аферист обманом оформил на сургутянку кредит 53915
  5. ​В Сургуте погиб последний «классический» вор в законе Владимир Зятьков 32239
  6. ​Четверо погибли, четверо госпитализированы: в Сургуте крупное ЧП на реке 32215
  7. Слишком много истории?.. 24357
  8. Десять сургутских спортсменов стали мастерами спорта 24315
  9. ​Почему глава Сургутнефтегаза Богданов не праздновал День нефтяника с министрами и губернатором Комаровой 23852
  10. Югорчане возмущены праздником, который устроили родители больной СМА Ульяны Александровой 20433

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика