Тюменский тракт расширят на въезде в Сургут из Белого Яра

На Тюменском тракте к 20 октября планируют завершить обустройство дополнительной полосы движения на съезде в Сургут со стороны Белого Яра. Ремонт трассы позволит разгрузить магистраль, на которой регулярно образуются серьезные заторы.

«Эта дополнительная полоса рассчитана только на правый поворот, который сегодня не соответствует нормативным требованиям. Будет построена полноценная правоповоротная полоса, тем самым мы прекратим практику движения машин по обочине», – объяснил начальник дорожно-транспортного управления администрации Сургута Алексей Кононенко.

Работы на участке площадью 5,5 тысячи «квадратов» выделено почти 33 миллиона рублей.

Ранее глава города Вадим Шувалов признался, что этого участка не было в планах дорожников. «Однако летом нам удалось за счёт экономии в бюджете найти дополнительные 200 миллионов рублей, которые позволят «довести до ума» в том числе и поворот на Белый Яр. Несмотря на поздний старт работ, подрядчик должен успеть завершить их к концу октября», – рассказал градоначальник в соцсетях.

В комментариях к посту Вадима Шувалова горожане попросили огородить эту полосу бордюром. «Хорошо бы эту полосу отгородить бордюром, как это делают в цивилизованных странах, а иначе найдутся «умники», которые по правой полосе будут обгонять колонну и вклиниваться перед перекрестком, создавая при этом опасные ситуации», – написал один из подписчиков главы города.

Всего в этом году на ремонт и строительство дорог в Сургуте выделено 1,5 миллиарда рублей.