В Сургуте задержали двух бизнесменов, которые собирались сбыть более 12 тысяч литров немаркированного алкоголя

В Сургуте полиция при поддержке бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Югре изъяла более 12 тысяч литров немаркированного алкоголя, который собирались поставлять в ларьки.

«Установлено, что двое индивидуальных предпринимателей незаконно приобрели партию немаркированного алкоголя на общую сумму более 1 000 000 рублей. Кроме того, на складах обнаружены бирки для бутылок с логотипом учреждения, занимающегося стандартизацией, метрологией и проведением экспертиз качества», – рассказали в пресс-службе югорского отделения Росгвардии.

На данный момент на «бизнесменов» заведено уголовное дело.

«Следственным управлением УМВД России по г. Сургуту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товара и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации», санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет. В отношении подозреваемых 1971 и 1990 годов рождения избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», – рассказали в пресс-службе УМВД Сургута.