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​Тепло — будет! Власти Сургутского района нашли средства на реконструкцию котельных трех поселений

Почти 100 миллионов рублей выделит на реконструкцию котельных Сургутского района Фонд содействия реформированию ЖКХ

​Тепло — будет! Власти Сургутского района нашли средства на реконструкцию котельных трех поселений
Фото: facebook.com/trubetskoisraion

Жители Высокого Мыса, Лямина и Сытомино могут быть уверены: зимой в их домах будет тепло — власти Сургутского района займутся реконструкцией местных котельных.

Деньги на эти цели уже есть: как сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой, большую часть — 97,2 миллиона рублей — предоставит Фонд содействия реформированию ЖКХ, в который ранее была направлена соответствующая заявка.

«Общая стоимость проекта — 162 млн рублей, — говорит Андрей Трубецкой. — 60 процентов будет профинансировано за счет средств Фонда, 19,5 процента — из районной казны, 20,5 процента инвестирует инициатор проекта — наш МУП УТВиВ №1».

Реконструкция позволит существенно снизить затраты на отопление — в первую очередь, на само топливо, поскольку обновленные котельные будут использовать уже не мазут, а сжиженный углеводородный газ. Помимо снижения затрат, использование этого вида топлива позволит уменьшить износ оборудования и в целом повысить надежность систем теплоснабжения, не говоря об экологическом эффекте: выброс загрязняющих веществ в атмосферу будет снижен почти в четыре раза.

Котельные на Высоком Мысу и в Лямина морально устарели, их обновление началось еще в прошлом году, когда на Высокий Мыс поставили автоматизированное оборудование. Общая сумма затрат на обновление котельной здесь составит 64 миллиона рублей. Еще 61,2 миллиона выделено на работы в Лямина, где уже начались предварительные работы: осталось провести торги и определить подрядчика, чтобы к 1 сентября следующего года завершить процесс.

В Сытомино котельная достаточно молодая, однако здесь необходимо учесть удаленность поселения: «Когда в минус 50 топливо везут на расстояние 350 километров от Сургута, это всегда поездка на грани экстрима, — объясняет Андрей Трубецкой. — Поэтому в проекте по этому объекту мы учли большое хранилище на 60 дней». Реконструкция со строительством хранилища обойдется в 40,8 миллиона рублей.


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Сегодня в 14:29, просмотров: 247, комментариев: 0
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