Дума Сургута не одобрила стремление чиновников бросить все силы на ремонт только внутридоворовых проездов

На ремонт внутридворовых проездов в Сургуте требуется практически столько же денег, сколько ушло на ремонт дорог в этом году — порядка миллиарда рублей. Проблему требуется решать, говорят чиновники. Поскольку сумма значительная, значит, придется и приоритеты с ремонта дорог перенести на ремонт проездов.

С тем что проблема назрела, согласились депутаты городского парламента: по словам заместителя председателя думы Сургута Артема Кириленко, большое число обращений горожан связано именно с плачевным состоянием проездов и с тем, что годами проблема никак не решается. Объяснение этому есть: до недавнего времени не было четкого представления, в чьем ведении находится большинство проездов — как говорят в администрации, в городе много бесхозяйных проездов, которые попросту некому ни ремонтировать, ни поддерживать в нормативном состоянии.

Чтобы найти выход из ситуации, депутаты ранее подняли вопрос подготовки проектов межевания микрорайнов — они позволят каждый проезд отнести к городской или придомовой территории. «На 2020-2021 годы намечена постановка всех земельных участков на кадастровый учет. Следующий этап — бесхозяйные проезды будут приняты в муниципальную собственность», — говорит Артем Кириленко. Однако уже в этом месяце в думский комитет по бюджету администрация предоставила список проездов, которые уже находятся в муниципальной собственности и те, которые в ближайшее время перейдут в нее: их можно начать ремонтировать.

Вопрос — на какие средства: по итогам первого заседания городской думы в новом политическом сезоне можно сказать, что позиция администрации сменить приоритеты и активно финансировать ремонт внутридворовых проездов вместо дорог слегка удивила депутатов.

«Нельзя заняться чем-то одним и бросить все остальное, — прокомментировала председатель думы Надежда Красноярова. — Инфраструктура города требует постоянного внимания, участия; да, сейчас улучшилось качество дорог, но к ним необходимо регулярно возвращаться. При этом, конечно, ремонт проездов необходим — он будет проранжирован, и деньги на него выделят в следующем году. Какие это будут средства, мы узнаем, когда уже пройдут все бюджетные комиссии, пройдут слушания, когда будет просчитан и представлен проект бюджета. Но я бы держала приоритет: «дороги, дворы, проезды».

Таким образом, позиция депутатов ясна: предусмотреть в бюджете-2021 ремонт дорог, а часть средств перераспределить на ремонт внутридворовых проездов — целиком сосредоточиваться на чем-то одном нерационально.