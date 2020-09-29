16+
Логотип Сиапресс
USD  79,6845   EUR  93,0237  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Миллиард — во двор: сургутские власти хотят отвлечься от ремонта дорог в пользу внутридворовых проездов

Дума Сургута не одобрила стремление чиновников бросить все силы на ремонт только внутридоворовых проездов

​Миллиард — во двор: сургутские власти хотят отвлечься от ремонта дорог в пользу внутридворовых проездов

На ремонт внутридворовых проездов в Сургуте требуется практически столько же денег, сколько ушло на ремонт дорог в этом году — порядка миллиарда рублей. Проблему требуется решать, говорят чиновники. Поскольку сумма значительная, значит, придется и приоритеты с ремонта дорог перенести на ремонт проездов.

С тем что проблема назрела, согласились депутаты городского парламента: по словам заместителя председателя думы Сургута Артема Кириленко, большое число обращений горожан связано именно с плачевным состоянием проездов и с тем, что годами проблема никак не решается. Объяснение этому есть: до недавнего времени не было четкого представления, в чьем ведении находится большинство проездов — как говорят в администрации, в городе много бесхозяйных проездов, которые попросту некому ни ремонтировать, ни поддерживать в нормативном состоянии.

Чтобы найти выход из ситуации, депутаты ранее подняли вопрос подготовки проектов межевания микрорайнов — они позволят каждый проезд отнести к городской или придомовой территории. «На 2020-2021 годы намечена постановка всех земельных участков на кадастровый учет. Следующий этап — бесхозяйные проезды будут приняты в муниципальную собственность», — говорит Артем Кириленко. Однако уже в этом месяце в думский комитет по бюджету администрация предоставила список проездов, которые уже находятся в муниципальной собственности и те, которые в ближайшее время перейдут в нее: их можно начать ремонтировать.

Вопрос — на какие средства: по итогам первого заседания городской думы в новом политическом сезоне можно сказать, что позиция администрации сменить приоритеты и активно финансировать ремонт внутридворовых проездов вместо дорог слегка удивила депутатов.

«Нельзя заняться чем-то одним и бросить все остальное, — прокомментировала председатель думы Надежда Красноярова. — Инфраструктура города требует постоянного внимания, участия; да, сейчас улучшилось качество дорог, но к ним необходимо регулярно возвращаться. При этом, конечно, ремонт проездов необходим — он будет проранжирован, и деньги на него выделят в следующем году. Какие это будут средства, мы узнаем, когда уже пройдут все бюджетные комиссии, пройдут слушания, когда будет просчитан и представлен проект бюджета. Но я бы держала приоритет: «дороги, дворы, проезды».

Таким образом, позиция депутатов ясна: предусмотреть в бюджете-2021 ремонт дорог, а часть средств перераспределить на ремонт внутридворовых проездов — целиком сосредоточиваться на чем-то одном нерационально.


нравится (8) не нравится (0)
Сегодня в 14:23, просмотров: 345, комментариев: 1
Комментарии:
Флудер
не нравится
Сегодня в 15:22
Отдать частникам? Пусть ставят шлагбаумы и берут по 20 рублей за проезд?

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Россия своей властной конспирологией оттолкнула от себя весь мир 1159
  2. ​Югра победила в федеральном конкурсе благодаря огромной школе, построенной в Ханты-Мансийске 1063
  3. Вернется ли тотальная самоизоляция в Югру? 766
  4. Еще один житель Югры не смог победить коронавирус 709
  5. Югорские школьники могут отправиться на каникулы в связи с COVID-19 697
  6. Два смертельных ДТП произошли в Югре за минувший день 662
  7. Больше всего зараженных COVID-19 оказалось в Ханты-Мансийске: выявлен 51 новый случай 648
  8. ​Сначала ремонт – потом автобусы: сургутских дачников просят подождать завершения ремонта дороги еще месяц 607
  9. Вартовчанин явился с повинной после того, как убил своего знакомого 579
  10. В Югре режим самоизоляции для отдельных лиц продлен до 18 октября 578
  1. ​Пора взяться за промзоны: Наталья Комарова в прямом эфире обратилась к сургутским властям 15007
  2. ​Из ЛИУ-17 в Сургуте сбежал грабитель 12338
  3. ​Школьников сургутской гимназии №2 использовали вместо гардеробщиц 8873
  4. ​В Сургуте силовики выломали дверь не той квартиры, узнали, кого обидели, и вернулись с цветами 7041
  5. ​Замглавы Сургута извинился перед горожанами за равнодушие чиновников 6941
  6. Афиша Сургута на выходные 26-27 сентября 5093
  7. Будет жарко! В Сургуте батареи в двух крупных микрорайонах нагреют до максимальной температуры 5042
  8. ​Беременная сургутянка смогла восстановиться на работе и получить декретные только после вмешательства силовиков 4920
  9. ​Из-за вартовчанина, нарушившего ПДД, в автоаварии пострадали три человека 4916
  10. ​Перебегал дорогу: в Мегионе в ДТП погиб ребенок 4405
  1. Владимира Зятькова, погибшего на реке Черная, похоронили в Ишиме 645740
  2. Жителя Сургута оштрафовали на 30 тысяч за картинки с Летающим Макаронным Монстром 270286
  3. ​Кто такой Зятек? 60932
  4. Аферист обманом оформил на сургутянку кредит 53837
  5. ​В Сургуте погиб последний «классический» вор в законе Владимир Зятьков 32191
  6. ​Четверо погибли, четверо госпитализированы: в Сургуте крупное ЧП на реке 32129
  7. Слишком много истории?.. 24266
  8. Десять сургутских спортсменов стали мастерами спорта 24264
  9. ​Почему глава Сургутнефтегаза Богданов не праздновал День нефтяника с министрами и губернатором Комаровой 23797
  10. Югорчане возмущены праздником, который устроили родители больной СМА Ульяны Александровой 20307

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика