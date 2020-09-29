В Нижнесортымском и Высоком Мысу провели интернет от Ростелекома

В двух поселках Сургутского района провели высокоскоростной интернет. Теперь жители Нижнесортымского и Высокого Мыса могут подключиться к Ростелекому и получить доступ ко всем электронным сервисам.

В администрации района отмечают, что для того, чтобы построить новую волоконно-оптическую магистраль Лянтор – Нижнесортымский, связистам пришлось учитывать рельеф и климат. С Высоким Мысом обошлось проще – рядом с мэрией была установлена точка Wi-Fi.

«Мы со своей стороны помогли провайдеру договориться с владельцем инфраструктуры, по которой прокладывали кабель. И сегодня жители Нижнесортымского уже могут подключаться к мировой сети. На первом этапе — 2,5 тысячи квартир, более 20 абонентов уже в сети. По доступу к интернету наш Сортым теперь не уступает ни Сургуту, ни Москве», - прокомментировал глава муниципального образования Андрей Трубецкой.

Отметим, что до этого «Ростелеком» провел расширение линий в Лямина, на Высоком Мысу, в Сытомино и Локосово, а жителям Фёдоровского, Ульт-Ягуна, Солнечного, Барсово, Белого Яра и Лянтора.

«Сургутский район заинтересован, чтобы жители каждого из поселений, даже самых дальних, имели доступ к скоростному интернету. Без этого уже невозможно представить себе нормальную жизнь и развитие территории», - подчеркнул Андрей Трубецкой.