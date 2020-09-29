В Сургуте объявили сбор вещей для бездомных. Можно приносить б/у

В Сургуте проходит благотворительная акция «Помоги бездомному». Горожане могут сдать для людей в трудной жизненной ситуации новые или бывшие в употреблении вещи.

«Круглосуточно в секторе ночного пребывания (п. Кедровый, ул. Пионерная, д. 2) принимают мужские и женские вещи, обувь, средства личной гигиены. Учреждение предлагает автотранспортные услуги для организованного вывоза благотворительной помощи от организаций, подведомственных Управлению социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому району. Подробная информация по телефонам: 55-09-73 (приемная), 41-96-62 (отделение комплексной реабилитации и реабилитации)», – сообщили в Сургутском районном центре социальной адаптации для лиц без определенного места жительства.

Благотворительная акция проходит в преддверии Международного дня борьбы за ликвидацию нищеты.