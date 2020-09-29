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​Пошумели на миллионы: югорчане пополняют бюджет, мешая спать соседям

Жители Югры заплатили почти три миллиона за нарушение закона о тишине

​Пошумели на миллионы: югорчане пополняют бюджет, мешая спать соседям
Фото: pixabay.com

В 2019 году за нарушение закона о тишине с жителей Югры взыскано почти три миллиона рублей. В этом году число жалоб, а значит и штрафов растет. Статистику озвучил депутат окружной думы Сергей Великий.

«Закон о тишине, принятый Думой Югры в 2017 году, стал действенным инструментом для охраны покоя граждан. Об этом свидетельствует число зарегистрированных протоколов и количество выписанных административных штрафов. В 2019 году за нарушение тишины в регионе взыскано 2 миллиона 744 тысячи рублей штрафов. И год от года число жалоб за нарушение тишины только растёт», – рассказал парламентарий.

С весны 2017 года в Югре запрещено шуметь не только ночью (с 22:00 до 8:00), но и в сончан (с 13:00 до 15:00), а также в выходные и праздничные дни. Административная ответственность предусмотрена как за нарушение тишины внутри многоквартирных домов, так и за громкое использование звуковоспроизводящих устройств, установленных на автомобилях, киосках, павильонах, балконах, в окнах или на подоконниках. За нарушение действующих ограничений предусмотрены штрафы для граждан – от 500 до 2000 рублей, для должностных лиц – от 3000 до 10500 рублей, для юридических лиц – от 5000 до 15000 рублей. При повторном нарушении закона размер штрафа увеличивается в десяти раз.

Стоит отметить, что в Сургуте жители коттеджного поселка в 37 микрорайоне уже довольно давно ведут борьбу за тишину с шумным соседом – гостевым домом «Сургут-Лас-Вегас». Закон о тишине им никак не помог, пришлось обращаться в прокуратуру.


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Сегодня в 11:40, просмотров: 240, комментариев: 0
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