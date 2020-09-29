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​Сначала ремонт – потом автобусы: сургутских дачников просят подождать завершения ремонта дороги еще месяц

Новую дорогу до сургутских дач достроят к ноябрю

​Сначала ремонт – потом автобусы: сургутских дачников просят подождать завершения ремонта дороги еще месяц
Фото: onf.ru

К ноябрю 2020 года планируется сдать дорогу, ведущую к дачным кооперативам «Чернореченский», «Крылья Сургута» и «Сторожил». После этого к дачам можно будет пустить школьные автобусы. Ход работ на участке проверили представители администрации и Общественного народного фронта в Югре.

На ремонт дороги из городской казны было выделено более 60 миллионов рублей. Ожидалось, что ее достроят к 1 сентября, однако работ оказалось больше, чем рассчитывал подрядчик.

«Только приступив к работе и сняв верхний слой дорожного покрытия, стало ясно, что основание полотна не соответствует никаким требованиям. Глубокие ямы необходимо было заделывать, пришлось больше затратить материала и времени», – объяснил исполнительный директор ООО «ЮграАвтодор» Андрей Майбогин.

Сейчас, по его словам, объект завершен на 80 процентов. Кроме ремонта дорожно-транспортного полотна им предстоит установить 12 посадочных площадок, оборудовать на них освещение, установить новые автобусные павильоны, заменить старое дорожное ограждение.

«Сотни сургутян, проживающих здесь на постоянной основе, ждали обновления дороги несколько лет. Из-за ее несоответствия нормативам в этот район не могли пустить и школьный автобус. В ходе мониторинга общественники попросили строителей сдать объект до наступления холодов. Проблема отсутствия нормативной дороги к дачным кооперативам уже не раз попадала в проблемную повестку города и округа. Жители также поднимали вопрос острой необходимости школьного автобуса, который не могли пустить сюда из-за несоответствия дороги и остановочных павильонов требованиям безопасности», – напомнили в югорском отделении ОНФ и пообещали следить за соблюдением сроков сдачи объекта.


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Сегодня в 09:44, просмотров: 432, комментариев: 0
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