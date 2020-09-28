На место Валерия Светушкова назначен новый директор ГРЭС-2 в Сургуте

Назначен новый директор сургутской ГРЭС-2 – на место Валерия Светушкова пришел Николай Деркач. Об этом сообщает издание «Энергетика и промышленность России».

Отмечается, что новый глава ГРЭС-2 начал свой карьерный путь в 1993 году на Рефтинской ГРЭС от машиниста обходчика до заместителя главного инженера по эксплуатации тепломеханического оборудования станции. В 2005 Деркач занял должность директора филиала «Рефтинская ГРЭС» ОАО «ТГК-9». С 2019 года был заместителем генерального директора ООО «УралТЭП».

Напомним, что бывший директор ГРЭС-2 покинул пост в начале августа, он уехал в другой регион по семейным обстоятельствам.