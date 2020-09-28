Возведение мостового перехода через Обь в Сургутском районе будет вестись вне программы «Сотрудничество»

К строительству второго моста через Обь в районе Сургута по неизвестным причинам не привлекли программу «Сотрудничество» — на эту особенность мегапроекта обратил внимание депутат Тюменской областной думы Михаил Селюков.

Ранее siapress.ru сообщал, что о проекте рассказала губернатор Югры Наталья Комарова во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. «Приближаемся к практической фазе реализации этого проекта», — отметила она, отметив, что строительство моста должно начаться уже в 2021 году.

Вопрос финансирования решен: строительство будет вестись на федеральные и окружные деньги — при этом такое очевидное решение, как привлечь к проекту Тюменскую область в рамках программы «Сотрудничество», не было принято. «Мы считаем, что это неправильно, — комментирует депутат областного парламента, представитель партии ЛДПР Михаил Селюков, — потому что программа задумывалась как межрегиональная — для реализации общих для всех регионов инфраструктурных проектов».

Второй мостовой переход через Обь — ярчайший пример общего инфраструктурного проекта, важного не только для всех регионов большой Тюменской области, но и для страны в целом: он улучшает транспортную доступность Югры и Ямала, что позволит предпринимателям юга Тюменской области направлять собственную сельхозпродукцию для реализации на север. «Тем не менее, область проект не финансирует», — резюмирует Селюков.

В качестве возможного объяснения можно привести итоги реализации бюджета за первое полугодие: напомним, что казна области недосчиталась порядка 40 миллиардов рублей. Впрочем, подчеркивает парламентарий, данную ситуацию нельзя назвать уникальной для юга — в ней оказались также и Ямал, и Югра, и многие другие регионы страны.