Сквер с искусственным водоемом появится в Федоровском

24 сентября с рабочим визитом председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк ездил в посёлок Фёдоровский. Инспектировал строительную площадку, где реализуется масштабный проект, который придумали сами федоровчане, – сквер с искусственным водоёмом. Участок отсыпан песком и уплотнён, обустроена автостоянка, продолжается устройство тротуарных дорожек. Пруд уже готов. И в нём уже обосновались первые жители – караси. Для того, чтобы вода оставалась чистой, водоём будут периодически очищать и снова наполнять с помощью скважины. Как сказал глава посёлка Николай Рудышин, «артезианской водой». Кстати, вырыть яму и обустроить мостик через водоём помог «Комсомольскнефть» совместно с другими предприятиями Фёдоровского. За что большая им благодарность.

«Немного портит впечатление задержка подрядчика по некоторым видам работ. Подробно расписывать не буду, пусть внутренняя работа останется за кадром. Главное для жителей – конечный результат! Буду следить за ситуацией. Но проект замечательный, слов нет. Рад за федоровчан!» — отметил Анатолий Сименяк.