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У федоровчан появилось больше возможностей гулять с пользой

Депутаты Думы Сургутского района оценили игровые и спортивные комплексы в Федоровском

У федоровчан появилось больше возможностей гулять с пользой
Фото: пресс-служба Думы Сургутского района

В ходе рабочей поездке в Фёдоровский, 24 сентября, после осмотра стройплощадки сквера, председатель Думы Сургутского района оценил игровые и спортивные комплексы, на которые депутаты выделяли средства в сумме 2 миллионов 200 тысяч рублей. Площадки установлены во дворах жилых домов по ул. Ленина, 27а и Ленина, 2, который федоровчане между собой называют «китайкой» за его длину. Неудивительно, что для детворы этого дома появление дополнительного места для игр весьма актуально.

По мнению Анатолия Сименяка, игровые и спортивные площадки должны быть каждом дворе. Районные депутаты уделяют этому вопросу максимум внимания. Это касается всех поселений Сургутского района, не только Фёдоровского.

Завершающими объектами контроля председателя районной Думы стали аллеи «Первопроходцев» и «Спортивная». Благоустройство этих двух пешеходных зон придётся по душе тем, кто любит считать шаги, – приверженцам активного отдыха. На аллее «Первопроходцев» заменили просевшую во многих местах плитку на асфальт, обустроили детскую площадку, установили скульптуры и камеры видеонаблюдения. На втором объекте – аллее «Спортивной», кроме ремонта тротуарных дорожек, поставили скамейки, урны, информационный стенд и скульптуры. Общая сумма выделенных депутатами средств на благоустройство составила 17,5 миллионов рублей.


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Сегодня в 15:56, просмотров: 208, комментариев: 0
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