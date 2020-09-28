В Сургуте 75 классов и 8 детсадовских групп закрыли на карантин из-за коронавируса

В Сургуте 75 классов школ и восемь групп в детских садах закрыли по предписанию Роспотребнадзора. Как сообщают представители управления массовых коммуникаций городской администрации, это связано с заболеванием COVID-19.

Также в ведомстве отмечают, что по ОРВИ в общем закрыто четыре класса и группы в общеобразовательных и дошкольных учреждениях.

Напомним, что из-за пандемии в учебных заведениях были введены новые требования, чтобы снизить риск заражения для детей: так, например, для школьников были организованы особое расписание питания и термометрия, которая, кстати, вызвала у родителей учеников волну негодования.