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​По ГОСТу и без замечаний. Ревизоры из Екатеринбурга высоко оценили качество асфальта сургутских дорог

Эксперты РосдорНИИ провели экспертизу качества сургутского асфальта: недочетов не нашли

​По ГОСТу и без замечаний. Ревизоры из Екатеринбурга высоко оценили качество асфальта сургутских дорог
Фото предоставлено администрацией Сургута

Результаты независимой экспертизы асфальта на сургутских дорогах озвучили эксперты из Екатеринбурга: качество высокое.

Напомним, в независимой экспертизе участвовали пробы дорожных покрытий на улицах Билецкого и 30 лет Победы — об этом siapress.ru сообщал в августе. По результатам проведённых испытаний, лабораторных исследований замечаний и несоответствий не было выявлено. Материалы проб специалисты Уральского филиала Российского дорожного научно-исследовательского института оценивали по нескольким критериям: толщина, наличие сцепления слоев асфальта между собой, зерновой состав, физико-механические характеристики и водонасыщение.

«Есть некоторые рабочие вопросы, связанные с переходом на новые стандарты. По улице Билецкого подрядчик работал уже по новому ГОСТу, вступившему в силу с 1 июня 2020. По улице 30 лет Победы это был предварительно Национальный стандарт, предшествующий этому ГОСТу — согласовывался он в мае месяце», — отметил Михаил Гребеник, руководитель отдела аудита качества и внедрения новых технологий Уральского филиала «РосдорНИИ». Новые требования — это коллаборация европейских и национальных стандартов.

Напомним, комиссия из уральской столицы впервые посетила Сургут в начале августа 2020 года. Ежегодно они колесят по дорогам страны, выполняя техзадания от Минтранса — проверить перечень отремонтированных дорожных объектов. Таким образом в регионах контролируют осуществление нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Кроме того, работу сургутских подрядчиков ещё в июле оценили депутаты. Общественный контроль тогда выявил недочеты. В целом, по Сургуту ремонтная кампания близится к финалу. Продолжаются работы на улицах Маяковского, Лермонтова, Югорском тракте.

В целом, по Сургуту ремонтная кампания близится к финалу. Продолжаются работы по строительству Маяковского. Долгожданную артерию, соединяющую Университетскую и 30 лет Победы, планируют открыть в конце октября. Также ликвидировали колейность на участках Югорского и Тюменского трактов, комплексно обновили улицы Маяковского и 30 лет Победы. О промежуточных итогах дорожной эпопеи в социальных сетях рассказал глава города Вадим Шувалов: «Уверен, в следующем году мы сможем отремонтировать и построить ещё больше дорог. Сделать их современными, с удобными тротуарами и качественным покрытием, соответствующим самым строгим стандартам».

На ремонт и строительство дорог в этом году потратили 1,2 миллиарда рублей.


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Сегодня в 09:12, просмотров: 72, комментариев: 0
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