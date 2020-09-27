Сургутским школьникам не нравятся пельмени с маслом, которые им подают в столовых. Чиновникам об этом на портале «Твой Сургут» рассказал один из родителей.

«Хочу обратить ваше внимание на проблему питания в школах. В частности, прошу убрать из меню пельмени, особенно с маслом. Дети жалуются, что кушать эти пельмени невозможно, отказываются кушать и остаются голодными. Меню питания для комиссии в корне отличается от меню в обычные учебные дни!» — написал сургутянин Максим Шардин.

Специалисты администрации, однако, не согласны с заявлением родителя: «Меню сформировано на основании рекомендаций Роспотребнадзора. Многие родители оценивают питание школьников позитивно (в том числе - пельмени), — ответила на обращение начальник отдела общего образования департамента образования Ирина Кулназарова.

Чиновник предложила мужчине поучаствовать в создании школьного меню — войти в состав рабочей группы по совершенствованию деятельности школьной столовой.