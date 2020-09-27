Житель Сургута Илья Турбаев выиграл первенство России по кайтингу. Об этом спортсмен рассказал в своем аккаунте в Инстаграме.

«23 гонки в чемпионате и 16 в первенстве. Шесть гоночных дней. По итогам первое место в первенстве России за мной и шестое место среди мужчин в чемпионате», — написал сургутянин.

Молодой человек провел минимум 15 гонок. Турбаев отмечает, что победа далась не легко, так как «это лето в плане тренировок выпало», но кайтер «выложился полностью».

Чемпионат и первенство России по кайтингу в этом году проходили в Тольятти.