В Сургуте проводится капремонт четырех домов на Мелик-Карамова, 76, 76А, 76Б и 76В, процесс которого вызвал вопросы и возмущения у жильцов. Жалобу на рабочих на портал «Твой Сургут» написал один из них.

Мужчина отметил, что стройматериалы сложили на парковку, заняв ее практически всю, тем самым устроив транспортный коллапс во дворе. Привезенный утеплитель и другие необходимые для капремонта вещи толком не охраняется, работа идет медленно, поэтому есть вероятность того, что до выпадения снега процесс не закончится.

В ответ на обращение чиновники заверили, что компания-подрядчик ООО СК «РОС» выполнит капитальный ремонт крыши и утепление фасада к 1 октября, а восстановит благоустройство территории до 5 октября. В противном случае организацию ждет штраф.