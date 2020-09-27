В Сургуте с 1 октября общественный транспорт начнет курсировать по зимнему расписанию. Это значит, что на улицах города появится больше автобусов и маршруток, поэтому изменится интервал их движения.

Скорректированный график по каждому маршруту можно будет посмотреть тут. Пока актуальную информацию об изменениях выложил только перевозчик, которому принадлежат автобусы №8.

Напомним, ранее мы сообщали, что депутаты Сургута предложили организовать регулярные автобусные рейсы на дачи, чтобы возить детей в школы.