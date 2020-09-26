В Сургуте 32-летняя местная жительница смогла восстановиться на работе и получить декретные только после вмешательства силовиков.

В 2018 году ее беременную незаконно уволил директор компании, в которой она работала, так как не хотел платить положенные выплаты. Через суд его обязали перечислить деньги, но он этого не сделал.

Тогда на 43-летнего мужчину завели уголовные дела. В настоящий момент из-за страха получить наказание он перечислил средства в полном объеме. В их числе были и пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, ведь на работе сургутянку пришлось восстановить.

Плюсом к 286 тысячам рублей пособий женщина получила более 102 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Уголовное преследование ее директора прекращено.