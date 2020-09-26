Суругутянка Екатерина Овтина завоевала корону мисс «Жемчужина России – 2020» в IV российском фестивале туризма и красоты «Жемчужина России».

Финал конкурса прошел 19 сентября в Петрозаводске. Помимо стандартных составляющих подобных мероприятий участницам необходимо было представить свои города и регионы в туристически привлекательном виде.

«Я представила наш город в виде стихотворения «Добро пожаловать в Сургут!» И провела экскурсию в виде мастер-класса по изготовлению куклы «Шишка» — любимых самодельных куколок маленьких девочек хантеек, — пишет на своей странице в соцсети сургутянка. — Я с гордостью представила наш округ, в образе небесной девушки — дочери небесного Бога Нум-Торэма».