16+
Логотип Сиапресс
USD  78,6713   EUR  91,4790  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Сургутянка стала мисс «Жемчужина России – 2020»

Суругутянка Екатерина Овтина завоевала корону мисс «Жемчужина России – 2020» в IV российском фестивале туризма и красоты «Жемчужина России»

​Сургутянка стала мисс «Жемчужина России – 2020»
vk.com/offtina

Суругутянка Екатерина Овтина завоевала корону мисс «Жемчужина России – 2020» в IV российском фестивале туризма и красоты «Жемчужина России».

Финал конкурса прошел 19 сентября в Петрозаводске. Помимо стандартных составляющих подобных мероприятий участницам необходимо было представить свои города и регионы в туристически привлекательном виде.

«Я представила наш город в виде стихотворения «Добро пожаловать в Сургут!» И провела экскурсию в виде мастер-класса по изготовлению куклы «Шишка» — любимых самодельных куколок маленьких девочек хантеек, — пишет на своей странице в соцсети сургутянка. — Я с гордостью представила наш округ, в образе небесной девушки — дочери небесного Бога Нум-Торэма».


нравится (10) не нравится (0)
26 сентября в 17:31, просмотров: 3315, комментариев: 3
Комментарии:
Мономах
не нравится
26 сентября в 22:19
Ну вот и началась реализация программы по увеличению туристической привлекательности Сургута! Сейчас чинуши гранты пилить начнут за счет девчонки!!
6xz34e
не нравится
27 сентября в 09:15
Поздравляем!!!Умница!!!
c13
не нравится
Сегодня в 06:51
Сначала Жемчужина Югры теперь Жемчужина России) Молодец Катя)
Показать все комментарии (3)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Югре в 2021 году автоматизируют процесс школьного питания 1349
  2. ​Школа договоренностей 1205
  3. В Югре норму площади жилья на одного человека увеличат до 23 квадратных метров 1133
  4. В Югре произошло очередное смертельное ДТП: байкер не выжил после столкновения с легковушкой 936
  5. Коронавирусом накануне заразился 151 югорчанин 830
  6. Один день в городе нефтяников 765
  7. ​По ГОСТу и без замечаний. Ревизоры из Екатеринбурга высоко оценили качество асфальта сургутских дорог 759
  8. ​ХМАО прибавил в рейтинге ЗОЖ 751
  9. Из-за COVID-19 в Сургуте закрыли 75 классов школ и 8 групп детских садов 709
  10. ​В столице Югры эвакуировали торговый центр после анонимного сообщения о минировании 607
  1. ​Пора взяться за промзоны: Наталья Комарова в прямом эфире обратилась к сургутским властям 14270
  2. ​Из ЛИУ-17 в Сургуте сбежал грабитель 11512
  3. ​СМИ назвали имя нового смотрящего за Югрой 10139
  4. ​Школьников сургутской гимназии №2 использовали вместо гардеробщиц 7694
  5. ​«До пандемии моих детей никто не лапал»: сургутские родители включились в войну против термометрии в школах 7091
  6. ​В Сургуте силовики выломали дверь не той квартиры, узнали, кого обидели, и вернулись с цветами 6940
  7. ​Замглавы Сургута извинился перед горожанами за равнодушие чиновников 6779
  8. Взрывной рост! За минувший день коронавирус подтвердился у 118 югорчан 6397
  9. Будет жарко! В Сургуте батареи в двух крупных микрорайонах нагреют до максимальной температуры 4823
  10. Афиша Сургута на выходные 26-27 сентября 4587
  1. Владимира Зятькова, погибшего на реке Черная, похоронили в Ишиме 645538
  2. Жителя Сургута оштрафовали на 30 тысяч за картинки с Летающим Макаронным Монстром 270229
  3. ​Кто такой Зятек? 60582
  4. Аферист обманом оформил на сургутянку кредит 53762
  5. ​В Сургуте погиб последний «классический» вор в законе Владимир Зятьков 32144
  6. ​Четверо погибли, четверо госпитализированы: в Сургуте крупное ЧП на реке 32051
  7. Десять сургутских спортсменов стали мастерами спорта 24216
  8. Слишком много истории?.. 24191
  9. ​Почему глава Сургутнефтегаза Богданов не праздновал День нефтяника с министрами и губернатором Комаровой 23767
  10. Югорчане возмущены праздником, который устроили родители больной СМА Ульяны Александровой 20235

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика