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Жители Сургута провели масштабный субботник

В Сургуте порядка 1,5 тысяч человек сегодня, 26 сентября, провели масштабный субботник, убрав несколько крупных городских территорий

Жители Сургута провели масштабный субботник
admsurgut.ru

В Сургуте порядка 1,5 тысяч человек сегодня, 26 сентября, провели масштабный субботник, убрав несколько крупных городских территорий.

«Совместными усилиями трудовые десанты навели порядок в парках за Саймой и в 43 микрорайоне, на пересечении улиц Университетская – Каролинского, а также очистили пойму озера вдоль парка «Геологов» и берег речки Черная и другие», — пишут чиновники.

Уборка прошла в рамках различных акций: «Чистый берег», «Чистый лес», «Чистое дело» и «Зеленая Россия». Чиновники считают, что такие субботники — это своего рода прививка от желания выбрасывать мусор мимо урн.


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Сегодня в 16:58, просмотров: 72, комментариев: 0
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