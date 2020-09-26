В Сургуте порядка 1,5 тысяч человек сегодня, 26 сентября, провели масштабный субботник, убрав несколько крупных городских территорий.

«Совместными усилиями трудовые десанты навели порядок в парках за Саймой и в 43 микрорайоне, на пересечении улиц Университетская – Каролинского, а также очистили пойму озера вдоль парка «Геологов» и берег речки Черная и другие», — пишут чиновники.

Уборка прошла в рамках различных акций: «Чистый берег», «Чистый лес», «Чистое дело» и «Зеленая Россия». Чиновники считают, что такие субботники — это своего рода прививка от желания выбрасывать мусор мимо урн.