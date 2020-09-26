В Сургуте завтра, 27 сентября, пройдет бесплатная обзорная экскурсия по городу на автобусе

В Сургуте завтра, 27 сентября, пройдет бесплатная обзорная экскурсия по городу.

«Во время проведения акции пассажирам одного из автобусов № 45 с 12.00 до 15.00, следующего по маршруту «Железнодорожный вокзал - магазин «Москва», будет предложено ознакомиться с достопримечательностями города и его историей, — сообщает «Культпросвет». — У жителей и гостей Сургута появится возможность не просто увидеть парки, скверы, памятники за окном автобуса, но и узнать историю их создания, а также интересные сведения о городе».

На лобовом стекле автобуса будет надпись «Экскурсионный автобус». Отъезд в 12 часов с площади железнодорожного вокзала.