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Спускайте воздух: жители Сургута забросали чиновников жалобами на холодные батареи

В Сургуте главе города Вадиму Шувалову в соцсетях и на портал «Твой Сургут» ежедневно поступают жалобы от жителей разных микрорайонов на то, что отопление им в домах по графику дали, а батареи остались холодными

Спускайте воздух: жители Сургута забросали чиновников жалобами на холодные батареи
truehunter.ru

В Сургуте главе города Вадиму Шувалову в соцсетях и на портал «Твой Сургут» ежедневно поступают жалобы от жителей разных микрорайонов на то, что отопление им в домах по графику дали, а батареи остались холодными.

В ответ на эти обращения чиновники твердят одно: спускайте воздух сами или обращайтесь в управляющие компании — они устранят завоздушенность.

Напомним, в городе тепло в жилые дома стало поступать 21 сентября. По обещаниям ГТС, все сургутяне должны получить горячие батареи до 26 сентября. Точные даты по конкретным адресам можно узнать на сайте ГТС.


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26 сентября в 12:00, просмотров: 2023, комментариев: 1
Комментарии:
gunsarap
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27 сентября в 09:53
Уже весь город спускает от такого правления.

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