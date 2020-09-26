В Сургуте главе города Вадиму Шувалову в соцсетях и на портал «Твой Сургут» ежедневно поступают жалобы от жителей разных микрорайонов на то, что отопление им в домах по графику дали, а батареи остались холодными.

В ответ на эти обращения чиновники твердят одно: спускайте воздух сами или обращайтесь в управляющие компании — они устранят завоздушенность.

Напомним, в городе тепло в жилые дома стало поступать 21 сентября. По обещаниям ГТС, все сургутяне должны получить горячие батареи до 26 сентября. Точные даты по конкретным адресам можно узнать на сайте ГТС.