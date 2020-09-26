В Сургуте до вмешательства департамента образования учащихся гимназии №2 использовали вместо гардеробщиц.

«В гимназии № 2 учащихся обязывают дежурить в гардеробах, — пожаловалась на портал «Твой Сургут» одна из родительниц. — Ребенок должен прийти на 30 минут раньше (задержаться после уроков) и принимать (выдавать) одежду одноклассникам. В других школах города таких обязанностей у учеников нет, каждый ученик самостоятельно проходит в гардероб и размещает одежду. А что тогда входит в обязанности гардеробщиц?»

После обращения горожанки чиновники поручили администрации гимназии организовать работу гардероба без привлечения учащихся.

Сургутян же, которые столкнутся с подобной ситуацией, просят сообщать об этом по телефонам: 52-53-50, 52-45-33. До этого рекомендуется попробовать решить вопрос с руководством учебного заведения.