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​Школьников сургутской гимназии №2 использовали вместо гардеробщиц

В Сургуте до вмешательства департамента образования учащихся гимназии №2 использовали вместо гардеробщиц

​Школьников сургутской гимназии №2 использовали вместо гардеробщиц
otvet.mail.ru

В Сургуте до вмешательства департамента образования учащихся гимназии №2 использовали вместо гардеробщиц.

«В гимназии № 2 учащихся обязывают дежурить в гардеробах, — пожаловалась на портал «Твой Сургут» одна из родительниц. — Ребенок должен прийти на 30 минут раньше (задержаться после уроков) и принимать (выдавать) одежду одноклассникам. В других школах города таких обязанностей у учеников нет, каждый ученик самостоятельно проходит в гардероб и размещает одежду. А что тогда входит в обязанности гардеробщиц?»

После обращения горожанки чиновники поручили администрации гимназии организовать работу гардероба без привлечения учащихся.

Сургутян же, которые столкнутся с подобной ситуацией, просят сообщать об этом по телефонам: 52-53-50, 52-45-33. До этого рекомендуется попробовать решить вопрос с руководством учебного заведения.


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26 сентября в 11:46, просмотров: 7450, комментариев: 15
Комментарии:
6xz34e
не нравится
26 сентября в 17:17
Поколение "царьков" и их родителей...
Ananas
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26 сентября в 18:10
Пока в школе учился и в гардеробе дежурил, и в столовой, и полы подметал. И нормально всё было, тоже в своём роде обучение. И родители и не думали жаловаться. Что за последние несколько лет то произошло?
Alkonowa1ow
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26 сентября в 18:11
Обычная практики советских школ. Дежурства. Элемент трудового воспитания. И ни кто не «переломился». Только не в условиях эпидемий.
Сергей Б
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26 сентября в 20:01
Блин, еще помню в школьные годы ездили морковку пропалывать.
вера
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26 сентября в 22:32
ничего страшного
kosha
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26 сентября в 23:21
Помню в школе с 8-го класса мыли полы после уроков в классе по очереди и никаких протестов не возникало ни у кого , и обкомовские и облисполкомовские ,кстати у родителей из этих контор дети добирались до школы своим ходом и ничего.
Егор Самборский
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27 сентября в 00:36
О проблему нашли! Я когда учился, только и мечтал быть дежурным! Наглые одним словом!!!!
Флудер kosha
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27 сентября в 00:39
У нас - с 6-го мытье полов. Ещё старались на дежурство ставить мальчик+девочка, но всегда менялись, потому что предпочитали мальчик+мальчик, девочка+девочка.
Но в гардеробе не приходилось дежурить, нет.
Местный
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27 сентября в 08:41
Представьте, что вашего ребёнка ставят дежурить в гардероб в период, когда коронавирус шагает по планете. На секундочку - сейчас во всех школах даже расписания составили так, чтобы минимизировать количество контактов.
6xz34e
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27 сентября в 09:10
Уважаемый Местный!Хочу Вас огорчить.но дети в любой период приходят в школу на 30 минут раньше,"пасидеть в тилифоне".И я лично всю перемену заставляю учеников навести порядок в раздевалке,прибрать рабочее место и радуюсь.что родители пока (!)благодарят.
Местный
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27 сентября в 10:23
«Мнение большинства - всегда ошибочно, ибо большинство людей - идиоты» А.По. Какбэ не рассчитывал на понимание...
Фиалка
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27 сентября в 12:27
Как хорошо вы пишите про советские школы, только сейчас школа далеко не советская. Учителя детей не уважают. Много негатива слышала об этой гимназии, а особенно об учителях, которые ведут себя, как боги, а ученики для них ни кто! И с гардеробом теперь эта гимназия прославилась. Руководство гимназии - так держать!
Andrey_Ne_Baldin
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27 сентября в 13:27
Мне очень нравится гардероб. Хочу быть в гардеробе почаще. После окончания школы хочу работать в гимназии гардеробщиком
Alkonowa1ow
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27 сентября в 19:41
А что мы, выпускники «Советской» школы, знаем о сегодняшней жизни школы (гимназии)? Ничего. Для нас это была лучшая, неповторимая, часть нашей жизни. А для них современных «гимназистов»? Им она запомнится только «обязаловкой» в гардеробной. Вспомним культовые фильмы о советской школе: Станислав Ростоцкий «Доживем до понедельника» (1968 г.), Ричард Викторов «Переступи порог» (другое название «10-й класс») (1970 г.) и другие. Сейчас эта тема становления личности в стенах школы неактуальна: по современному - неконкурентноспособна ни в кино, ни на телевидения. Вот Малахов и Борисов! да! Рейтинг зашкаливает. Поэтому растёт, увы, «племя молодое незнакомое». В плохом смысле. Которое, например, не хочет «дежурить» про гардеробу. «Входит в обязанность гардеробщиц». Ага! А на выходе из «гимназии» выходит иждивенец по жизни с высокими баллами по ЕГЭ и с завышенной самооценкой своей личности. Это становится характерной чертой выпускников «элитных» школ. Вот вышеперечисленные культовые советские фильмы о школе и ее учениках, точно не про них. Опустились ниже «плинтуса».
Сергей Лилов
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27 сентября в 23:38
Как принимали сына в гимназию №2 запомнилось на всю жизнь.Отучился в подготовительном классе,пришли мы на экзамены.Я приёмной комиссии говорю:сын стал чемпионом Сургута по шахматам среди дошкольников!Думал,эта информация их заинтересует.Нет,абсолютно нет.Дама из приёмной комиссии давай на него орать:"Где папа работает?Где мама работает?"А он парень скромный - скромно промолчал... Ну и не взяли его.Пошёл в школу 24,успешно её закончил.За это время стал многократным чемпионом ХМАО по шахматам в своём возрасте,чемпионом УРФО,участником чемпионатов России,мира и Европы среди детей,кандидат в мастера спорта по шахматам. А гимназии №2 желаю,чтобы они иногда интересовались не только местом работы родителей детишек при поступлении к ним.Не всё же в нашей жизни одни деньги решают...
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