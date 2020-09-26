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Будет жарко! В Сургуте батареи в двух крупных микрорайонах нагреют до максимальной температуры

В Сургуте Городские тепловые сети во время испытания тепломагистралей нагреют до максимальной температуры батареи в двух крупных микрорайонах

Будет жарко! В Сургуте батареи в двух крупных микрорайонах нагреют до максимальной температуры

В Сургуте Городские тепловые сети во время испытания тепломагистралей нагреют до максимальной температуры батареи в двух крупных микрорайонах.

«29 сентября в Сургуте пройдут испытания тепловых сетей на расчетную температуру теплоносителя по зоне теплоснабжения котельных №1 и №2 в Центральном районе и в мкр НГДУ, — сообщается на сайте компании. — В период проведения испытаний с 8 утра 29 сентября и до 8 утра следующего дня максимальная температура во внутренней системе отопления будет достигать 95 градусов, а максимальная расчетная температура магистральных, внутриквартальных, подводящих тепловых сетей будет составлять 142 градуса».

Специалисты заверяют, что расчет потребленного тепла за данный период будет произведен по средним показаниям приборов учета за предыдущие трое суток.

Полный список адресов, попадающих под испытания, можно посмотреть тут.


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Сегодня в 11:39, просмотров: 100, комментариев: 0
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