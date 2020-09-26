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​Из ЛИУ-17 в Сургуте сбежал грабитель

В Сургуте из ЛИУ-17 24 сентября сбежал заключенный, которого осудили за грабеж. Его поймали накануне на рынке «Аскания»

​Из ЛИУ-17 в Сургуте сбежал грабитель
siapress.ru

В Сургуте из ЛИУ-17 24 сентября сбежал заключенный, которого осудили за грабеж. Его поймали накануне на рынке «Аскания».

Как сообщает «К-Информ», преступнику 23 года: «Известно, что осужденный — уроженец Таджикистана. Он был приговорен к одному году колонии за грабеж. За решетку его отправили всего две недели назад».

Правоохранители отмечают, что сбежать мужчине удалось, когда он находился в прогулочном дворике карантинного отделения колонии. Там он отогнул металлическое ограждение крыши и вылез наружу.


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25 сентября в 21:30, просмотров: 6748, комментариев: 2
Комментарии:
6xz34e
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26 сентября в 12:58
спортивный и сообразительный!
kosha
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26 сентября в 23:23
Думал за грабёж больше дают .
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