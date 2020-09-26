В Сургуте из ЛИУ-17 24 сентября сбежал заключенный, которого осудили за грабеж. Его поймали накануне на рынке «Аскания».

Как сообщает «К-Информ», преступнику 23 года: «Известно, что осужденный — уроженец Таджикистана. Он был приговорен к одному году колонии за грабеж. За решетку его отправили всего две недели назад».

Правоохранители отмечают, что сбежать мужчине удалось, когда он находился в прогулочном дворике карантинного отделения колонии. Там он отогнул металлическое ограждение крыши и вылез наружу.