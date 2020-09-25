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​Пора взяться за промзоны: Наталья Комарова в прямом эфире обратилась к сургутским властям

Губернатор Югры Наталья Комарова поручила освободить промзоны Сургута от криминала и бездельников

​Пора взяться за промзоны: Наталья Комарова в прямом эфире обратилась к сургутским властям
Фото: admhmao.ru

Губернатор Югры Наталья Комарова поручила властям Сургута вывести промзоны из «спящего режима» и освободить их от криминала для того, чтобы предоставить возможности тем, кто готов к продуктивной деятельности.

Заявление глава региона сделала во время прямого эфира с представителями бизнеса и самозанятыми во время обсуждения Индустриального парка. Наталья Комарова обратила внимание, что из-за специфики деятельности региона, в муниципальных образованиях созданы обширные промышленные зоны.

«Одно время они были даже более развиты, чем территории, где люди живут. Мир меняется, а изъятые из оборота поселенческие земли остаются неприкаянными и необустроенными. И мы создаем новые возможности, в том же Сургуте – Индустриальный парк, но при этом огромное количество территорий, так называемых промзон, «спит», в лучшем случае. А в худшем случае, используется для всякого рода преступной деятельности, начиная от торговли нелегальной продукцией и заканчивая более тяжкими преступлениями. Еще раз прошу – возьмитесь за это. Верните в городскую казну самый дорогостоящий актив – землю», – обратилась губернатор к администрации Сургута и других муниципальных образований.

Наталья Комарова также выразила готовность оказать любую поддержку: Надо будет, будем ходить бездельников закрывать и открывать возможности для тех, кто хочет работать. Надеюсь, меня услышали руководители муниципалитетов

Прямой эфир состоялся 25 сентября. На нем обсуждались инновационные бизнес-проекты, создание рабочих мест и вариантов трудоустройства для выпускников, а также поддержка малого и среднего бизнеса и самозанятых югорчан.

В том, какие перспективы есть у промышленных зон, которые занимают порядка 2000 гектар площади Сургута, ИА СИА-ПРЕСС разбиралось ранее. Мнение опрошенных редакцией представителей строительной отрасли о том, насколько выгоден редевелопмент промзон, разделились. Одни считают, что это экономически обосновано, так как обеспечена всеми коммуникациями. Другие опасаются, что если сносить все подчистую и строить заново – это может выйти дорого, а если пытаться встроить свое здание в существующие каркасы – еще дороже.

В феврале в администрации города называли первым примером редевелопмента промзон в Сургуте ЖК «Марьина гора».

Представители отрасли считают, что городской власти нужно научиться пользоваться правовой базой по редевелопменту, провести инвентаризацию всех территорий на промзонах, и выяснить, какие из них и в какой перспективе можно запустить в работу.


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Сегодня в 18:10, просмотров: 361, комментариев: 0
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