Развлечения для сургутян онлайн

Концерт «Окно в Европу»

Начать свои выходные можно с классической музыки – особенно в исполнении местных профи. Первая часть концертной программы «Окно в Европу» в исполнении Симфонического оркестра Сургутской филармонии уже доступна онлайн.

Виртуальная экскурсия по выставке «Война глазами очевидцев»

В юбилейный год победы над фашизмом местный художественный музей подготовил цикл выставок, на которых можно познакомиться не только с экспонатами, но и с судьбами художников, с разными видами изобразительного искусства, такими как: живопись, графика, плакат и фотография.

Онлайн-спектакль «Афродита»

Пока у нас, на севере, все еще закрыты культурные и досуговые учреждения, в Москве вовсю проходят спектакли. Тем не менее, мы все еще можем посмотреть выступления артистов столичной сцены. Одним из лучших спектаклей, в основу которого вошла литература, является «Афродита» – ценителям и просто обывателям игра актеров, да и сама история, западет глубоко в душу. Посмотреть постановку можно здесь.