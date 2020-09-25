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Афиша Сургута на выходные 26-27 сентября

Развлечения для сургутян онлайн

Афиша Сургута на выходные 26-27 сентября

Концерт «Окно в Европу»

Начать свои выходные можно с классической музыки – особенно в исполнении местных профи. Первая часть концертной программы «Окно в Европу» в исполнении Симфонического оркестра Сургутской филармонии уже доступна онлайн.

Виртуальная экскурсия по выставке «Война глазами очевидцев»

В юбилейный год победы над фашизмом местный художественный музей подготовил цикл выставок, на которых можно познакомиться не только с экспонатами, но и с судьбами художников, с разными видами изобразительного искусства, такими как: живопись, графика, плакат и фотография.

Онлайн-спектакль «Афродита»

Пока у нас, на севере, все еще закрыты культурные и досуговые учреждения, в Москве вовсю проходят спектакли. Тем не менее, мы все еще можем посмотреть выступления артистов столичной сцены. Одним из лучших спектаклей, в основу которого вошла литература, является «Афродита» – ценителям и просто обывателям игра актеров, да и сама история, западет глубоко в душу. Посмотреть постановку можно здесь.


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Сегодня в 17:27, просмотров: 57, комментариев: 0
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