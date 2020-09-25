В сгоревшей избушке на родовых угодьях в ХМАО найдены трупы двух мужчин

Во время пожара на территории родовых угодий в районе Канитлорского месторождения в Сургутском районе погибли два человека. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «убийство», сообщает пресс-служба СУ СКР по Югре.

Днем 23 сентября загорелась изба, в которой находились мужчины 30-ти и 39 лет, 37-летняя женщина и 5-летний ребенок. Установлено, что пожар произошел из-за возгорания легковоспламеняющейся жидкости.

«Оба мужчин скончались, женщина получила тяжелые ожоги лица и других частей тела, ребенок не пострадал. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, рассматриваются разные версии произошедшего, в том числе возможный конфликт на бытовой почве между находившимися в избушке, расследование продолжается», – уточнили в ведомстве.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Югре, сообщение о пожаре поступило в 13.00. Ближайшая пожарная часть расположена в 25 километрах от места происшествия. Почти час дом тушили три пожарных расчета. Строение полностью уничтожено.