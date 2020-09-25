Пешие и велокурьеры Яндекс.Еды будут доставлять заказы жителям Сургута

В Сургуте появился сервис Яндекс.Еда, теперь еду горожанам будут доставлять пешие и велокурьеры. Об этом сообщает пресс-служба севриса.

«Партнеры сервиса – пешие и велокурьеры – уже начали доставлять заказы Яндекс.Еды в Сургуте. Их появление позволит местным ресторанам обрабатывать больше заказов. Более 90% курьеров-партнеров сервиса передвигаются велосипедах, что позволяет не перегружать транспортную систему города и не вредит окружающей среде», – рассказали представители Яндекс.

Отметим, что ранее подобная услуга оказывалась водителями в приложении Яндекс Go.