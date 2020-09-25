16+
Логотип Сиапресс
USD  76,8195   EUR  89,6637  

Новости

Больше новостей
Достоин ли Владимир Путин Нобелевской премии?
Комментировать
0
Как, по-вашему, должен осуществляться подвоз детей с дач в школы?
Комментировать
3
В Сургуте везде ставят новые заборы. Нужны ли они в таком количестве?
Комментировать
0
Больше опросов

​Стойбища Сургутского района выходят в интернет

На родовое угодье Клима Кантерова в Сургутском районе провели спутниковый интернет

​Стойбища Сургутского района выходят в интернет
Фото: пресс-служба Думы Сургутского района

22 сентября председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк побывал на родовом угодье Клима Кантерова. Узнать, хорошо ли работает широкополосный спутниковый Интернет, который был установлен в рамках регионального проекта «IT-стойбища», и насколько он облегчил жизнь ханты.

Хозяин стойбища наглядно показал Анатолию Сименяку, как работает сеть. Недалеко от вышки стоит мобильная электростанция. Её нужно только завести и уже через пару минут в телефоне идёт хороший уровень сигнала. По словам Клима, постоянная связь с внешним миром действительно облегчает жизнь таёжных жителей. Можно общаться с соседями и родственниками с других территорий, дистанционно обучаться, записаться к врачу, подать заявление на получение паспорта, пособия и решить много других житейских вопросов, не выезжая со стойбища.

Ещё проект открывает коренным жителям возможность активно участвовать в жизни округа. Анатолий Сименяк отметил, что к перечисленным плюсам добавляются и широкие возможности для развития этнотуризма. «Вот, жду гостей – 2 группы туристов», – поделился Клим с председателем районной Думы своими планами. Для него, организатора стойбища «Хантыйский дворик», устойчивая интернет-связь – весомый помощник в продвижении бизнеса.

Региональный проект «IT-стойбище» в округе стартовал два года назад. В целом, цифровой прогресс уже добрался до 21 хантыйского угодья, охватив больше 1,5 тысяч человек.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:25, просмотров: 373, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Противник Путина, бывший соратник Прилепина, достававший вопросами Богданова на собрании акционеров «Сургутнефтегаза» 1412
  2. ​В Югре сделан еще один шаг к созданию передового научно-технического центра 1103
  3. ​Наталья Комарова в онлайн-режиме рассказала президенту о двух мега-проектах Югры и исполнении его персонального задания 1017
  4. ​Юные тюменские таланты дебютируют по-новому 994
  5. ​Из-за вартовчанина, нарушившего ПДД, в автоаварии пострадали три человека 988
  6. ​К сургутским дачникам повадились медведи 699
  7. За минувший день коронавирусом заразился 141 югорчанин 627
  8. ​Один пострадавший во время крушения катера в Сургуте остается в травмцентре 620
  9. От COVID-19 в Югре умер еще один пациент 505
  10. В Сургуте появилась Яндекс.Еда 436
  1. ​Эдуард Иваницкий: «Мы как занюханный колхоз, который радуется приезду Киркорова...» 18756
  2. ​Два человека выжили после падения самолета на воду в Югре 11530
  3. ​СМИ назвали имя нового смотрящего за Югрой 9419
  4. ​«До пандемии моих детей никто не лапал»: сургутские родители включились в войну против термометрии в школах 6705
  5. ​Бык-нарушитель напугал сургутских водителей 6631
  6. ​Замглавы Сургута извинился перед горожанами за равнодушие чиновников 6288
  7. Афиша Сургута на выходные 19-20 сентября 5790
  8. Взрывной рост! За минувший день коронавирус подтвердился у 118 югорчан 5715
  9. ​В Сургуте силовики выломали дверь не той квартиры, узнали, кого обидели, и вернулись с цветами 5672
  10. ​Впереди только торговые сети: СНГ — крупнейший частный работодатель среди нефтяников 5374
  1. Владимира Зятькова, погибшего на реке Черная, похоронили в Ишиме 644851
  2. Жителя Сургута оштрафовали на 30 тысяч за картинки с Летающим Макаронным Монстром 270024
  3. ​Кто такой Зятек? 59811
  4. Аферист обманом оформил на сургутянку кредит 53507
  5. ​Жительница Нефтеюганска продала горожанам путёвки, но деньги присвоила себе 34182
  6. ​В Сургуте погиб последний «классический» вор в законе Владимир Зятьков 32020
  7. ​Четверо погибли, четверо госпитализированы: в Сургуте крупное ЧП на реке 31765
  8. Десять сургутских спортсменов стали мастерами спорта 24047
  9. Слишком много истории?.. 23999
  10. ​Почему глава Сургутнефтегаза Богданов не праздновал День нефтяника с министрами и губернатором Комаровой 23645

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика