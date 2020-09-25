На родовое угодье Клима Кантерова в Сургутском районе провели спутниковый интернет

22 сентября председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк побывал на родовом угодье Клима Кантерова. Узнать, хорошо ли работает широкополосный спутниковый Интернет, который был установлен в рамках регионального проекта «IT-стойбища», и насколько он облегчил жизнь ханты.

Хозяин стойбища наглядно показал Анатолию Сименяку, как работает сеть. Недалеко от вышки стоит мобильная электростанция. Её нужно только завести и уже через пару минут в телефоне идёт хороший уровень сигнала. По словам Клима, постоянная связь с внешним миром действительно облегчает жизнь таёжных жителей. Можно общаться с соседями и родственниками с других территорий, дистанционно обучаться, записаться к врачу, подать заявление на получение паспорта, пособия и решить много других житейских вопросов, не выезжая со стойбища.

Ещё проект открывает коренным жителям возможность активно участвовать в жизни округа. Анатолий Сименяк отметил, что к перечисленным плюсам добавляются и широкие возможности для развития этнотуризма. «Вот, жду гостей – 2 группы туристов», – поделился Клим с председателем районной Думы своими планами. Для него, организатора стойбища «Хантыйский дворик», устойчивая интернет-связь – весомый помощник в продвижении бизнеса.

Региональный проект «IT-стойбище» в округе стартовал два года назад. В целом, цифровой прогресс уже добрался до 21 хантыйского угодья, охватив больше 1,5 тысяч человек.