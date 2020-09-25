В Сургуте подрядчик плохо выполнил работу на более 150 объектах: горожане недовольны

Жители Сургута жалуются на испорченные после ремонта труб асфальтовые дорожки – строители разворотили полотно и оставили так. Свою проблему югорчане опубликовали на местном городском портале:

«На дороге, около Пушкина, 8/2, разворотили весь асфальт для ремонта труб. Ремонт сделали. А асфальт делать, видимо, не нужно. Территория города и теперь так и останется», – пишет горожанка Анастасия.

В администрации отметили, что проблема возникла из-за подрядчика, который плохо выполнил работу:

«По информации ООО «СГЭС», подрядчик нарушил гарантийные сроки восстановления благоустройства более чем на 150-ти объектах, в том числе и на территории дома 8/2 по ул. Пушкина. ООО «СГЭС» расторгла договор с этим подрядчиком, и восстановит благоустройство своими силами. Сделаем все, чтобы эти работы были выполнены в кратчайшие сроки», – поделился представитель мэрии.