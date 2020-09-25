Ребенка, пострадавшего во время крушения катера Владимира Зятькова, выписали из больницы

В Сургутской клинической травматологической больнице продолжает лечение один взрослый пострадавший во время крушения катера на реке Черной в Сургуте. Остальные, в том числе ребенок, выписаны и продолжают лечение амбулаторно.

«Трое пострадавших выписаны из больницы. Состояние пациента, продолжающего лечение, удовлетворительное», – сообщили ИА СИА-ПРЕСС в пресс-службе медучреждения.

ЧП на реке произошло 9 сентября. Катер, принадлежащий известному в криминальном мире Владимиру Зятькову, врезался в пришвартованную баржу. Погиб капитан судна и трое пассажиров. Четверо человек, среди которых маленький ребенок, были госпитализированы с различными травмами. В первые дни после трагедии состояние 3-летнего ребенка было тяжелым, его перевели из реанимации только на прошлой неделе.

Известно, что Владимир Зятьков с семьей и друзьями возвращались с «тихой охоты». До стоянки катер не доехал 900 метров. От удара о баржу судно разорвало на части. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.

Владимир Зятьков похоронен в Ишиме.