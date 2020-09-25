У сургутского СОТ «Виктория» бродит медведь

Возле СОТ «Виктория» бродит медведь. Об этом в единую диспетчерскую службу Сургута сообщили очевидцы.

«Информация доведена до соответствующих служб. Управление по делам ГО и ЧС рекомендует жителям соблюдать осторожность при нахождении в лесу и в районе дачных кооперативов. В случае обнаружения медведей необходимо сообщать об этом единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону 112», – предупредили в управлении ГО и ЧС администрации города.

На Урале медведи очень часто выходят к людям. По данным портала «2 города», на этой недели из среды обитания были изъяты два диких животных, которые вышли к людям в Советском и Югорске.

Единственная причина, по которой косолапые стремятся в населенные пункты, – легкая добыча еды. Так, в соседней Свердловской области медведица с медвежонком разворотили огород. Животные регулярно приходят на участок за лакомствами. «Утром просыпаемся, смотрим в окно, а там медвежонок. Пришел завтракать. Ему надо было яблоки, и он еще и в сортах разбирается! Сладкую яблоню всю уже съел, я еле успел немного собрать. А вот вторая у нас зимняя, там яблоки еще твердые и кислые, он ее не трогает», — рассказал хозяин огорода «Типичному Екатеринбургу».

Эксперты объясняют такое поведение диких животных плохим урожаем ягод в этом году.