Администрация Сургута предложила перевести публичные слушания в онлайн — в думе не согласились

Публичные слушания в онлайн уходить не должны: такова позиция сургутских депутатов, которые на сегодняшнем заседании думы единогласно проголосовали против инициативы городской администрации.

Накануне чиновники вынесли на обсуждение парламентариев — членов комитета по нормотворчеству предложение заменить очные общественные слушания их онлайн-версией. Пандемия COVID-19 показала, что такой вариант надежен, в отличие от традиционного: по словам главного архитектора Сергея Солода, из-за распространения вируса проведение публичных слушаний надолго было отменено, и по этой причине до сих пор 24 вопроса из сферы градостроительства остаются в подвешенном состоянии.

Онлайн-обсуждение имеет право на жизнь, но не как основной вид общественных обсуждений, считают в думе. «Публичные слушания дисциплинируют участников процесса, — комментирует заместитель председателя думы Артем Кириленко. — Не всегда в онлайн-обсуждении есть возможность организовать полноценный диалог, задать вопросы, получить ответы».

Кроме того, до сих пор онлайн-формат не является удобным для всех слоев населения: части сургутян (в основном, это возрастные горожане) проще выразить свое мнение при личной встрече.

В результате депутаты предложили администрации компромиссный вариант: от онлайн-обсуждений не отказываться — а для очных публичных слушаний оставить наиболее важные вопросы. «По части вопросов была предоставлена возможность проведения онлайн-слушаний, но обсуждение самых главных для города вопросов (например, внесение изменений в Генплан или в Правила землепользования и застройки) все-таки решено оставить в виде традиционных публичных слушаний», — резюмировал Артем Кириленко.

При этом возможности для проведения очных встреч уже есть: напомним, что с конца августа, по решению Роспотребнадзора, допускается собираться на обсуждение особо важных вопросов.