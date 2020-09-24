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​Сургутские депутаты отстояли право горожан на публичные слушания

Администрация Сургута предложила перевести публичные слушания в онлайн — в думе не согласились

​Сургутские депутаты отстояли право горожан на публичные слушания
Фото: kprf.ru

Публичные слушания в онлайн уходить не должны: такова позиция сургутских депутатов, которые на сегодняшнем заседании думы единогласно проголосовали против инициативы городской администрации.

Накануне чиновники вынесли на обсуждение парламентариев — членов комитета по нормотворчеству предложение заменить очные общественные слушания их онлайн-версией. Пандемия COVID-19 показала, что такой вариант надежен, в отличие от традиционного: по словам главного архитектора Сергея Солода, из-за распространения вируса проведение публичных слушаний надолго было отменено, и по этой причине до сих пор 24 вопроса из сферы градостроительства остаются в подвешенном состоянии.

Онлайн-обсуждение имеет право на жизнь, но не как основной вид общественных обсуждений, считают в думе. «Публичные слушания дисциплинируют участников процесса, — комментирует заместитель председателя думы Артем Кириленко. — Не всегда в онлайн-обсуждении есть возможность организовать полноценный диалог, задать вопросы, получить ответы».

Кроме того, до сих пор онлайн-формат не является удобным для всех слоев населения: части сургутян (в основном, это возрастные горожане) проще выразить свое мнение при личной встрече.

В результате депутаты предложили администрации компромиссный вариант: от онлайн-обсуждений не отказываться — а для очных публичных слушаний оставить наиболее важные вопросы. «По части вопросов была предоставлена возможность проведения онлайн-слушаний, но обсуждение самых главных для города вопросов (например, внесение изменений в Генплан или в Правила землепользования и застройки) все-таки решено оставить в виде традиционных публичных слушаний», — резюмировал Артем Кириленко.

При этом возможности для проведения очных встреч уже есть: напомним, что с конца августа, по решению Роспотребнадзора, допускается собираться на обсуждение особо важных вопросов.


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Сегодня в 14:12, просмотров: 399, комментариев: 9
Комментарии:
Флудер
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Сегодня в 14:30
А что должна проиллюстрировать такая картинка?
Районный критик Флудер
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Сегодня в 14:51
еще и зачем-то украденная с сайта кпрф. видимо иллюстрирует отсутствие фотографа у сиапресс :(
Ю.H.
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Сегодня в 16:15
Какие вы замечательные и проницательные! Все замечаете и все проницаете))
Сергей Б
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Сегодня в 16:32
Журналиста может обидеть каждый.
Сергей Б
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Сегодня в 16:32
Утюг им на живот.
Районный критик Ю.H.
не нравится
Сегодня в 16:33
за этим тут и сидим. за это вы нас цените и любите
а если по тексту то у меня вопрос. если верить новостям, то в хмао рост заболевших ковидом. если верить сплетням, то рост этот выше, чем говорят официально. и товарищ кириленка конечно же поставит себе и вакцину и этот дорогущий препарат за 12 тыщ купит. а что быть с теми, кто придет на слушания (не имея возможности участвовать онлайн ибо запретили) и рискует подхватить ковид? не идти? или идти и рисковать здоровьем?
Ю.H. Районный критик
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Сегодня в 16:41
Ценю, конечно! И против применения утюга с паяльником в отношении авторов СИА-ПРЕСС и, конечно же, комментаторов.

По вопросу: ну, предполагается использовать и тот, и другой формат - то есть онлайн-то не запретили. Какие-то основополагающие вопросы - да, в очном формате, но меры предосторожности тоже никто не отменяет, ковид подхватить и в ближайшем магните-перекрестке можно, стоя в очереди в кассу - что ж теперь делать-то, всю жизнь в самоизоляции не проживешь.
Районный критик Ю.H.
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Сегодня в 17:01
идти в магнит, или заказать доставку еды на дом - это не тот вопрос, от которого зависит будущее города. онлайн-режим явно менее рискованный. или это попытка попиариться как у барсова, когда он там один сидел в думе? (барсов же вроде, да?)

И я тоже против утюгов к журналистам и комментаторам. я в плане применения насилия только и исключительно за кастрацию педофилов, но это уже совсем другая история
Сергей Б
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Сегодня в 17:18
На Сиа Мазурин (444) вместо утюга. Даже не поймешь, что хуже.

Сейчас прибежит кстати, меньшинства от кастрации защищать.
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