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​Сургутянка вернулась из Вьетнама с редким кораллом, но его конфисковали

Жительницу Сургута наказали за ввоз в страну экзотической запрещенки

​Сургутянка вернулась из Вьетнама с редким кораллом, но его конфисковали
Фото: пресс-группа Тюменской таможни

Жительница Сургута заплатит штраф за ввоз в страну экзотических сувениров. Женщина привезла из Вьетнама природный каменистый коралл, который оказался в перечне видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения. Обнаружили запрещенку во время досмотра багажа в аэропорту.

«Такие товары, в соответствии с законодательством, подлежат декларированию и могут перемещаться только при наличии соответствующих разрешительных документов. По факту нарушения возбуждены два дела об административных правонарушениях. Суд назначил нарушительнице наказание в виде административного штрафа с конфискацией», – сообщили в пресс-службе Тюменской таможни.

В ведомстве отметили, что это не единичный случай. «Только в этом году в аэропорту города Тюмени в багаже туристов из Вьетнама таможенными инспекторами были обнаружены несколько алкогольных настоек с умерщвленными змеями и чучело сиамского крокодила. У всех объектов СИТЕС отсутствовали разрешительные документы. На них также не была заполнена и подана таможенному органу пассажирская таможенная декларация. В настоящее время товары изъяты, а нарушителям назначены штрафы. Всего с начала 2020 года Тюменской таможней по фактам перемещения аналогичных товаров было возбуждено 16 дел об административных правонарушениях», – добавили в пресс-службе.


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Сегодня в 13:07, просмотров: 408, комментариев: 0
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