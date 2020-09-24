Полицейские Сургута задержали серийного грабителя, предпочитающего дорогую технику

Сургутские полицейские задержали 28-летнего безработного, которого подозревают в совершении серии краж из магазинов цифровой техники в разных городах региона. Поймать преступника удалось после того, как он покусился на Apple. Он объяснил, что шел на кражи, чтобы поправить свое финансовое состояние.

Злоумышленник похитил ноутбук Apple стоимостью более 67 тысяч рублей и беспроводные наушники стоимостью более семи тысяч рублей.

«Сотрудники полиции установили, что мужчина совершил ещё четыре эпизода кражи цифровой техники. Кроме того, задержанный причастен к имущественным преступлениям в других городах округа. Имущество злоумышленник похищал с целью сбыта и улучшения своего финансового состояния», – сообщили в пресс-службе городской полиции.

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Суд учтет, что ранее он привлекался к административной ответственности за мелкие хищения. Приговора безработный будет дожидаться под подпиской о невыезде.