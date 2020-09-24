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​Центральную площадь приняли. Что дальше?

Администрация Сургута поделилась грандиозными планами по обустройству центра города

​Центральную площадь приняли. Что дальше?
Фото: vk.com/vadim.shuvalov

В среду, 23 сентября, состоялась долгожданная техническая приемка центральной площади Сургута. По ней прогулялись глава города Вадим Шувалов, представители администрации и депутаты. Качество работ, выполненных по гарантии, всех устроило. В мэрии рассчитывают, что в ближайшее время на площадь зайдет бизнес, который оживит новое городское пространство развлечениями и точками общепита. В планах – эксплуатировать площадь на 100 процентов круглый год.

Однако, центральная площадь – только начальный этап масштабного преображения центра Сургута, задуманного в 2017 году вместе с ведущими московскими и питерскими урбанистами. В ближайшие годы современная бульварно-пешеходная зона растянется на 2,2 километра, а в перспективе по Сургуту пешком, на велосипеде или роликах можно будет «намотать» 50 километров по бульварам, паркам и скверам, не пересекая проезжей части.

«Мы идем мировыми трендами градостроительства — по пути обустройства комфортного городского пространства», – признался журналистам Вадим Шувалов.

С чего начнут

Не начнут, а продолжат. Работа на площади еще не завершена. Нужно ее осветить (фонарями), подключить коммуникации, которые уже подведены, установить туалеты и урны. Затем туда должен зайти бизнес и оживить пространство.

«По второму этапу конкурс в ближайшее время состоится. Деньги уже выделены – 15 миллионов рублей. Мы поставим малые архитектурные формы, появится освещение, фотозоны, скамейки, урны, павильоны, общепит, экскурсионное обслуживание. Я обращаюсь к бизнесу — мы готовы рассматривать их предложения», – отметил градоначальник.

А что с бульварами?

К концу года протяженность пешеходного маршрута составит 2,21 км от сквера прилегающего к территории МКУ «Дворец Торжеств» (благоустройство сквера планируется завершить в 4 квартале 2020 года) до моста через средний рукав реки Сайма, в районе здания АО «Россети».

В 2021 году планируется завершить благоустройство в районе СурГУ – участок набережной от пешеходного моста у ресторана «Ботаника» до храма в честь Святой мученицы Татианы. Затем благоустроят сквер, прилегающий Дворцу Торжеств.

В мэрии хотят, чтобы все это стало единым комфортным пространством.

«По плану развития города, который мы разработали в 2017 году с лучшими московскими и питерскими урбанистами, есть четкое понимание о том, что в городе будет создан единый каркас пешеходно-прогулочной зоны. Зеленый каркас – это парки и скверы, где люди тоже смогут отдыхать. Это все будет связано в большую сеть. Для того, чтобы у горожан была возможность отдыхать, заниматься спортом на улицах города. Это будет безопасно, без пересечения дорожно-транспортной сети. Это будут единые маршруты, где будут учтены интересы и пенсионеров, и спортсменов, и мам с колясками, и велосипедистов», – рассказал заместитель главы Сургута Алексей Жердев.

Он также сообщил, что в ближайшее время откроется первая официальная велосипедная дорожка – у набережной СурГУ.

А дальше?

К 2024 году планируется включить в пешеходный маршрутную сеть проспект Ленина. «Длина всех трасс будет превышать 50 километров. Конечный срок – 2023-2024 год. Во всех точках этого маршрута идут работы, осталось объединить их», – заключил Жердев.

А горожанам, скорей всего, дадут возможность выбрать название новым местам – площади, набережной и маршруту.


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Сегодня в 10:31, просмотров: 92, комментариев: 0
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