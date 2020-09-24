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​В Сургуте силовики выломали дверь не той квартиры, узнали, кого обидели, и вернулись с цветами

Сургутские следователи выбили дверь не той квартиры, проводя силовую спецоперацию

​В Сургуте силовики выломали дверь не той квартиры, узнали, кого обидели, и вернулись с цветами
Фото: vk.com/surgutanet

В Сургуте следователи, проводя силовую спецоперацию, ошиблись адресом и выбили дверь не той квартиры. Позже оказалось, что они нагрянули к матери актрисы Марины Митрофановой. В ведомстве начали служебную проверку. А следователь, совершивший топографическую ошибку, вернулся к пострадавшей с извинением и цветами.

Инцидент получил широкую огласку после того, как актриса Марина Митрофанова рассказала о нем на своей странице в соцсети. «Моя мама живет в Сургуте. Сегодня около 9 утра к ней ломились люди, представившиеся как сотрудник ЖЭУ, сотрудник следственного комитета , а также двое мужчин в форме, в масках и с дубинками под предлогом , что моя мама топит квартиру снизу. Конечно этого не было. Когда она на шум вышла в общий коридор на две квартиры, они уже ломали дверь , на вопросы о причинах взлома не получила должного ответа , стала вызывать полицию , при этом сообщила людям за дверью , что откроет только тогда, когда приедет полиция. Дверь продолжили ломать, маме с соседкой пришлось спрятаться в своих квартирах, так как было полное ощущение , что это преступники...», – рассказала девушка (орфография и пунктуация автора сохранены — прим.ред.).

Но, начавшись в стиле боевика, история закончилась комично: «Какого же было их удивление, когда они поняли, что они перепутали дома и это не тот адрес, который им нужен. И тут началось, двое людей в форме стали прятаться в лифте от моей мамы, пытавшейся трясущимися руками их сфотографировать, а следователь и женщина побежали вниз по лестнице. И да, кстати, полиция так и не приехала».

В пресс-службе Су СКР по Югре сообщили, что в ведомстве уже начали служебную проверку и планируют возместить ущерб. Представитель ведомства рассказал, что следователи при поддержке гвардейцев проводили обыск в жилых помещениях в рамках расследования одного из преступлений. А дверь они выломали, потому что не было глазка, в который можно было показать документ.

«В дальнейшем при предъявлении женщине постановления о производстве обыска установлено, что расположение квартиры определено ошибочно. <...> При этом номера подъездов, расположение квартир на этажах в двух из домов, расположенных в едином строении, идентично. В связи с выясненными обстоятельствами обыск в квартире не проводился, а следственная группа проследовала по правильному адресу», – цитирует собеседника ТАСС.

Примечательно, что сейчас поста с рассказом о происшествии на странице Марины Митрофановой нет. Но в сториз актриса сообщила: «Сегодня к моей маме пришел вчерашний следователь, извинился, принес цветы и обещал починить дверь за свой счет. Свое странное поведение он объяснил тем, что срывалась спецоперация».


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Сегодня в 09:20, просмотров: 1318, комментариев: 3
Комментарии:
Ner
не нравится
Сегодня в 11:18
А почему про доблестных полицейских молчат? Почему они не среагировали, когда им звонили?
Сергей Б Ner
не нравится
Сегодня в 11:24
Они в это время ломились в другие квартиры граждан.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 11:28
Интересно, полицейский купил цветы за свой счет или вломился с сотоварищами в цветочный ларек и конфисковал.
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